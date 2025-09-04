বিশ্বকাপ বাছাই
রাত পোহালেই ঘরের মাঠে মেসির বিদায়ী ম্যাচে নামছে আর্জেন্টিনা
বৃহস্পতিবার রাতটা বাংলাদেশের কর্মজীবী মানুষদের জন্য অন্যরকম অনুভূতি। সেটি এক সপ্তাহ কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত সময় কাটানোর পর একদিনের ছুটিকে সামনে রেখে। তবে আজকের বৃহস্পতিবার রাতের আরও একটি মাহাত্ম্য রয়েছে। সেটি লিওনেল মেসির ভক্ত, ফুটবলভক্ত ও ক্রীড়াপ্রেমীদের জন্য।
আজ এক আবেগমিশ্রিত রাত কাটাচ্ছেন আর্জেন্টিনা ফুটবল ও মেসির ভক্তরা। কারণ, রাত পাহালেই ঘরের মাঠে আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষবারের মতো বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ার খেলতে নামবেন প্রিয় তারকা মেসি।
আগামীকাল শুক্রবার ভোর ৫টায় ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে লাতিন আমেরিকা বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচ খেলতে নামবে আর্জেন্টিনা। ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েন্স আইরেসের এস্তাদিও মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামে।
মেসি আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, এ ম্যাচই হবে ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে তার শেষ ম্যাচ। যে কারণে ম্যাচটি স্টেডিয়ামে বসেই উপভোগ করবেন আর্জেন্টাইন জাদুকরের পুরো পরিবার। টেলিভিশনের পর্দার মাধ্যমে এতে অংশ নেবেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজারে মেসিভক্ত।
আর্জেন্টিনা ইতিমধ্যেই ২০২৬ বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করে ফেলেছে। বর্তমানে ১৬ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে রয়েছে আলবিসেলেস্তারা। সমান ম্যাচ খেলেও অনেকটা পিছিয়ে, ২৫ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইকুয়েডর।
শুক্রবারের ম্যাচে বরাবরের মতোই ফেবারিট আর্জেন্টিনা। ঘরের মাঠে সর্বশেষ পাঁচ ম্যাচের চারটিতেই জিতেছে আলবিলেস্তারা।
আগেভাগে কোয়ালিফাই করায় তরুণ ফুটবলারদের পরখ করে দেখবেন কোচ লিওনেল স্কালোনি। তরুণ ও অভিজ্ঞদের মিশ্রণে একাদশ সাজাবেন তিনি।সে লক্ষ্যেই তরুণ ফ্রাংকো মাস্তানতুনো ও নিকো পাজের পাশাপাশি অভিজ্ঞ এমিলিয়ানো মার্টিনেজ, নিকোলাস ওতামেন্ডি ও অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারকে দলে রেখেছেন স্কালোনি।
অন্যদিকে আগামী বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ হারানোর শঙ্কায় প্রচণ্ড চাপে রয়েছে টেবিলের ৭ নম্বরে থাকা ভেনেজুয়েলা। বর্তমানে আন্তঃমহাদেশীয় প্লে-অফ খেলার সুযোগ প্রাপ্তির জন্য লড়াই করছে তারা। ২০২৬ সালে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় হতে যাওয়া বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা জিইয়ে রাখতে হলে শুক্রবারের ম্যাচে জিততেই হবে ভেনেজুয়েলাকে।
