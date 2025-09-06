  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২০ এএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট

সিপিএল
বার্বাডোজ–অ্যান্টিগা
ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

২য় টি–টোয়েন্টি
জিম্বাবুয়ে–শ্রীলঙ্কা
বিকেল ৫–৩০ মি., টি স্পোর্টস

ফুটবল

বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ
লাটভিয়া–সার্বিয়া
সন্ধ্যা ৭টা, সনি স্পোর্টস টেন ২

আর্মেনিয়া–পর্তুগাল
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস টেন ২

ইংল্যান্ড-অ্যান্ডোরা
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস টেন ৫

আয়ারল্যান্ড–হাঙ্গেরি
রাত ১২–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস টেন ২

ইউএস ওপেন
সেমিফাইনাল
সিনার–আলিয়াসিমে
ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস ১

এশিয়া কাপ হকি
চায়নিজ তাইপে–কাজাখস্তান
বিকেল ৩টা, সনি স্পোর্টস টেন ১

দক্ষিণ কোরিয়া–মালয়েশিয়া
বিকেল ৫–৩০ মি., সনি স্পোর্টস টেন ১

ভারত–চীন
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস টেন ১

এমএইচ/এমএস

