নতুন কোচের অভিষেক ম্যাচে প্রতিপক্ষকে ৫ গোল ইতালির
২০২৬ বিশ্বকাপ ইউরোপীয় অঞ্চলের বাছাই পর্বের প্রথম ম্যাচে নরওয়ের কাছে ৩-০ গোলে হারের পর কোচ লুইসিয়ানো স্পালেত্তিকে বরখাস্ত করেছিল ইতালি। ২০১৮ ও ২০২২ বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ না পাওয়া ইতালি এরপর নতুন কোচ হিসেবে নিয়োগ করে জেন্নারো গাত্তুসোকে।
গতকাল শুক্রবার বিশ্বকাপ বাছাইয়ে দলের তৃতীয় ম্যাচ দিয়ে ইতালির ডাগআউটে অভিষেক হয় গাত্তুসোর। তার অধীনে প্রথম ম্যাচেই দুর্দান্ত শুরু করেছে ইতালি। এই ম্যাচে এস্তোনিয়াকে ৫–০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে তারা।
ইতালির গেউইস স্টেডিয়ামে দ্বিতীয়ার্ধে গোলের বন্যা বয়ে যায়। এই অর্ধেই সবগুলো গোল হয়। ৫৮ মিনিটে মোয়েজে কিন-এর দুর্দান্ত শটে গোলশূন্যতার অবসান ঘটে। এরপর খেলার পুরো নিয়ন্ত্রণ চলে যায় আজ্জুরিদের হাতে।
মাতেও রেতেগুই, যিনি গ্রীষ্মে সৌদি প্রো লিগে যোগ দেওয়ার আগে আটালান্টার হয়ে খেলেছেন, নিজের পুরোনো মাঠ বেরগামোতে ফিরে জোড়া গোল করেন (৬৯ ও ৮৯ মিনিটে)। এছাড়া গিওকোমো রাসপাদোরি (৭১ মিনিেটে) ও আলেসান্দ্রো বাস্তোনি (৯২ মিনিটে) একটি করে গোল করেন।
ম্যাচের প্রথমার্ধে ইতালি একের পর এক সুযোগ সৃষ্টি করলেও এস্তোনিয়ার গোলরক্ষক কার্ল হেইন দুর্দান্ত সেভ দিয়ে দলকে বাঁচিয়ে রাখেন। পলিতানো, দিমারকো ও রেতেগুই একাধিকবার চেষ্টা করেও গোল খুঁজে পাননি।
গাত্তুসোর জন্য এটি ছিল দারুণ অভিষেক। শুধু ফলাফলের দিক থেকে নয়, খেলার দাপটের দিক থেকেও। এই জয় ইতালিকে আবারও আশা জুগিয়েছে সরাসরি বিশ্বকাপের টিকিট পাওয়ার লড়াইয়ে।
গাত্তুসোর দল এখনো শীর্ষে ফেরার লড়াইয়ে রয়েছে, আর পরের ম্যাচে তারা মুখোমুখি হবে ইসরায়েলের, হাঙ্গেরির দেবে্রেচেন শহরে।
দিনের অন্য ম্যাচগুলোতে কসোবোকে ৪-০ গোলে সুইজারল্যান্ড, বেলারুশকে ৫-১ গোলে গ্রিস ও ফারো আইল্যান্ডসকে ১-০ গোলে হারিয়েছে ক্রোয়েশিয়া। এছাড়া ড্র করেছে স্লোভেনিয়া-সুইডেন (২-২) ও ডেনমার্ক-স্কটল্যান্ড (০-০)।
এমএইচ/এমএস