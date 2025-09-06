ক্ষমা চেয়েও লাভ হলো না
থুতু নিক্ষেপের ঘটনায় ৬ ম্যাচ নিষিদ্ধ সুয়ারেজ
প্রতিপক্ষ দলের স্টাফের দিকে থুতু নিক্ষেপের অপরাধে ৬ ম্যাচ নিষিদ্ধ হয়েছেন ইন্টার মিয়ামির স্ট্রাইকার লুইস সুয়ারেজ। যদিও গত বৃহস্পতিবার নিজের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন উরুগুয়ে তারকা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্ষমা চেয়েও কোনো লাভ হলো না, শাস্তি পেতেই হলো মিয়ামিতে লিওনেল মেসির এই সতীর্থকে।
ঘটনাটি ঘটেছে গেল রোববার লিগস কাপের ফাইনালে। ম্যাচে মিয়ামিকে ৩-০ গোলে হারায় প্রতিপক্ষ সিয়াটল সাউন্ডার্স। খেলা শেষে দুই দলের খেলোয়াড় ও স্টাফদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। এসময় সতীর্থদের ধরে রাখার চেষ্টার মাঝেই সুয়ারেজ থুতু ছোড়েন প্রতিপক্ষ স্টাফের দিকে।
সংঘর্ষে আরও জড়ান মিয়ামির মিডফিল্ডার সার্জিও বুসকেটস ও ডিফেন্ডার তোমাস আভিলেস। বুসকেটসকে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় ওবেদ ভার্গাসকে ঘুষি মারতে দেখা যায়, যার ফলে তিনি দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পেয়েছেন। আভিলেসকে তিন ম্যাচের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে।
সিয়াটলের কোচিং স্টাফের সদস্য স্টিভেন লেনহার্টকেও শাস্তি দেওয়া হয়েছে। তিনি পাঁচ ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছেন। কারণ তিনি লিগস কাপের প্রতিযোগিতা বিধির ৪.২.সি ধারা লঙ্ঘন করেছেন। এসব শাস্তি দিয়েছে টুর্নামেন্ট অর্গানাইজিং কমিটি।
কমিটির বিবৃতিতে বলা হয়, ‘চারজনকেই জরিমানার পাশাপাশি পরবর্তী লিগস কাপে (২০২৬ থেকে শুরু) তাদের নিষেধাজ্ঞা ভোগ করতে হবে। এছাড়া মেজর লিগ সকার (এমএলএস) চাইলে আলাদা করে আরও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে।’
এর আগে নিজের আচরণের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্ষমা চান সুয়ারেজ। তিনি লেখেন, ‘এটা ছিল চরম উত্তেজনা আর হতাশার মুহূর্ত। খেলা শেষ হওয়ার পর যেসব ঘটনা ঘটেছে, সেগুলো কোনোভাবেই আমার প্রতিক্রিয়ার যৌক্তিকতা প্রমাণ করে না। আমি ভুল করেছি এবং আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এটা সেই চিত্র নয়, যা আমি আমার পরিবার, ক্লাব বা সমর্থকদের সামনে দেখাতে চাই।’
ইন্টার মিয়ামিও এক বিবৃতিতে জানায়, তারা ঘটনার নিন্দা জানাচ্ছে এবং সর্বোচ্চ খেলোয়াড়সুলভ আচরণ বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
এমএইচ/এমএস