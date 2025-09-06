  2. খেলাধুলা

শখের সাইকেলই কাল হলো পিএসজি কোচের, যেতে হচ্ছে অপারেশন থিয়েটারে

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৪২ এএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শখের বশে ও ভালোবাসা থেকে সাইক্লিং করে থাকেন প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ের (পিএসজি) কোচ লুইস এনরিকে। সাইক্লিংয়ের প্রতি এই ভালোবাসাই যেন এবার কাল হলো সাবেক বার্সেলোনা কোচের।

গতকাল শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) সাইকেল দুর্ঘটনায় পড়ে কলারবোন (গলা ও বুকের সংগমস্থলের সামনে দুইপাশের দুই অস্থি, যা বাহুর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে) ভেঙে গেছে এনরিকের। দুর্ঘটনাটি এতটাই ভয়াবহ যে, এখন তাকে যেতে হচ্ছে অপারেশন থিয়েটারে, করাতে হবে অস্ত্রোপচার।

পিএসজি শুক্রবার সন্ধ্যায় খবরটি নিশ্চিত করেছে। সমর্থকদের আশ্বস্ত করে পিএসজি জানিয়েছে, তারা কোচের আরোগ্যের সময় পূর্ণ সমর্থন দিয়ে পাশে থাকবে।

৫৫ বছর বয়সী এই ম্যানেজারকে দুর্ঘটনার পরপরই জরুরি সেবার মাধ্যমে চিকিৎসা দেওয়া হয়। মেডিক্যাল রিপোর্টে বলা হয়েছে, তিনি ক্ল্যাভিকল ফ্র্যাকচার বা কলারবোন ভাঙার শিকার হয়েছেন। যা সাধারণত কাঁধের ওপর চোপ পড়লে বা হাত বাড়িয়ে ভর করার চেষ্টা করলে হয়ে থাকে।

দুর্ঘটনায় এনরিকের হাড় সরে গেছে। যে কারণেই মূলত অস্ত্রোপচার প্রয়োজন।

পিএসজির অফিসিয়াল এক্স (টুইটার) অ্যাকাউন্টে লেখা হয়, ‘শুক্রবার সাইকেল দুর্ঘটনার পর প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ের প্রধান কোচ লুইস এনরিকে জরুরি সেবার মাধ্যমে চিকিৎসা নিয়েছেন এবং ভাঙা কলারবোনের জন্য অস্ত্রোপচার করবেন। ক্লাব তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করছে এবং সম্পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে। পরবর্তী আপডেট যথাসময়ে জানানো হবে।’

সাধারণত এ ধরনের চিকিৎসায় হাড় জোড়া লাগাতে একটি ছোট প্লেট ও স্ক্রু বসানো হয়। এরপর কয়েক সপ্তাহ হাত নাড়াচাড়া সীমিত রেখে পুনর্বাসন শুরু করা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, সাধারণত ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ লাগে স্বাভাবিক কাজে ফিরতে। তবে কোচিংয়ের মতো উচ্চচাপের কাজের ক্ষেত্রে সময় আরও বেশি লাগতে পারে।

পিএসজি নতুন মৌসুম শুরু করেছে দুর্দান্তভাবে। সব প্রতিযোগিতায় টানা চার ম্যাচ জিতেছে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নরা। এর মধ্যে লিগ ওয়ানে তিন ম্যাচের তিনটিই জিতেছে।

লিগ ওয়ানের সর্বশেষ ম্যাচে তুলুজের বিপক্ষে আক্রমণভাগের শক্তি দেখিয়েছে পিএসজি। ৬-৩ গোলের দারুণ জয়ে হুয়াও নেভেস করেছেন হ্যাটট্রিক, উসমান ডেম্বেলে করেছেন দুটি গোল (পেনাল্টি থেকে), আরেকটি গোল করেছেন ব্র্যাডলি বারকোলা।

