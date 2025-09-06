  2. খেলাধুলা

অঁরিকে ছুঁয়ে এখন সর্বকালের সেরা রেকর্ডে চোখ এমবাপের

প্রকাশিত: ০৪:৪৭ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শুক্রবার ইউক্রেনের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ২-০ গোলের জয় পায় ফ্রান্স। ম্যাচের ৮২ মিনিটে দারুণ এক গোল করেন কিলিয়ান এমবাপে।

এই গোলে দলের জয় নিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে বড় এক মাইফলকও ছুঁয়েছেন এমবাপে। ফ্রান্স জাতীয় দলের জার্সিতে এটি ছিল তার ৫১তম গোল, যা কিংবদন্তি থিয়েরি অঁরির সমান।

ফ্রান্সের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় এমবাপে এখন দ্বিতীয় স্থানে। সামনে আছেন শুধু অলিভার জিরো, যিনি ৫৭ গোল করে শীর্ষে অবস্থান করছেন। জিরো ২০২৪ ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ শেষে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছেন।

অঁরিকে ছোঁয়ার পর ২৬ বছর বয়সী এমবাপে বলেন, ‘টিটিকে (থিয়েরি অঁরি) স্যালুট! থিয়েরির মতো একজন খেলোয়াড়ের সমান হতে পারা আমার জন্য সত্যিই মর্যাদার। তিনি আমাদের পথ দেখিয়েছেন। আমি তাকে অনেক শ্রদ্ধা করি। এত কম বয়সে এই মাইলফলকে পৌঁছানো পাগলামির মতো, কিন্তু দারুণও বটে। আমি এগিয়ে যেতে চাই, তবে সবচেয়ে বড় কথা দলকে জেতাতে এবং শিরোপা এনে দিতে চাই।’

ফরাসি অধিনায়ক জানান, রেকর্ড তার মাথায় নেই, বরং দলের সাফল্যই তার প্রথম অগ্রাধিকার। তার কথা, ‘রেকর্ডটা কাছে চলে এসেছে, তবে আমি এটা নিয়ে ভাবি না। হয়তো মনে করি এটা ভাঙতে পারব, কিংবা হয়তো আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে বলেই ভাবি না। তবে ফরাসি জাতীয় দলের ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়া কোনো ছোট ব্যাপার নয়।’

২০১৭ সালে অভিষেকের পর এমবাপে ইতোমধ্যে জাতীয় দলের হয়ে ২০১৮ বিশ্বকাপ এবং ২০২০-২১ নেশনস লিগ জিতেছেন। এবার তার লক্ষ্য জিরুর রেকর্ড ছাড়িয়ে ফ্রান্সের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়া।

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ফ্রান্স তাদের পরবর্তী ম্যাচ খেলবে মঙ্গলবার রাতে, প্যারিসের পার্ক দে প্রিন্সে আইসল্যান্ডের বিপক্ষে।

