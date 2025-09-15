‘সুপারম্যান’ রোনালদো কবে থামবেন?
ফুটবল দুনিয়ায় বয়স কেবল একটি সংখ্যা— এ কথা যেন নতুন করে প্রমাণ করে চলেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। ৪০ বছর বয়সেও সৌদি প্রো লিগের আল-নাসরের হয়ে মাঠ কাঁপাচ্ছেন এই পর্তুগিজ তারকা। তার সাবেক ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড সতীর্থ ওয়েস ব্রাউন তাই রোনালদোকে আখ্যা দিয়েছেন ‘সুপারম্যান’ হিসেবে।
এখনো অনেক স্ট্রাইকারের চেয়ে এগিয়ে
ওয়েস ব্রাউন বিশ্বাস করেন, রোনালদো এখনো বিশ্বের অনেক নামী স্ট্রাইকারের চেয়ে ভালো। যদিও তিনি আর ক্যারিয়ারের সেরা ফর্মে নেই, তবুও তার গোল করার ক্ষুধা, মানসিক দৃঢ়তা ও মাঠে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা এখনও তুলনাহীন। ব্রাউনের ভাষায়, ‘তিনি থামেন না। তিনি ভাঙেন না। এখনও নিয়মিত গোল করেন এবং অনেক স্ট্রাইকারের চেয়ে এগিয়ে।’
নতুন চুক্তি ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য
রোনালদো সম্প্রতি আল-নাসরের সঙ্গে আরও দুই বছরের চুক্তি করেছেন, যা তাকে ৪২ বছর বয়স পর্যন্ত সৌদি প্রো লিগে রাখবে। তার শারীরিক ফিটনেস ও পেশাদারিত্ব এতটাই অনন্য যে, বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন তিনি সহজেই ক্যারিয়ার আরও দীর্ঘায়িত করতে পারেন।
রোনালদোর লক্ষ্যও পরিষ্কার— এক হাজার ক্যারিয়ার গোলের মাইলফলক ছোঁয়া এবং ২০২৬ বিশ্বকাপে পর্তুগালের অধিনায়ক হিসেবে শেষবারের মতো বিশ্বমঞ্চে নেতৃত্ব দেওয়া। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে রোনালদোর সঙ্গে একসঙ্গে খেলা ব্রাউন মনে করেন, খুব দ্রুত যে রোনালদো অবসর নেবেন, তার কোনো লক্ষ্মণও দেখা যাচ্ছে না।
দীর্ঘায়ুর রহস্য
ক্যারিয়ারে বড় কোনো ইনজুরি না পাওয়া, কঠোর ফিটনেস রুটিন, ডায়েট এবং আত্মবিশ্বাসই রোনালদোর দীর্ঘ ক্যারিয়ারের মূল রহস্য। বছরের পর বছর ধরে রোনালদো গুরুতর আঘাত এড়াতে সক্ষম হয়েছেন, যা তার দীর্ঘায়ুতে সহায়তা করেছে এবং ঘরোয়া এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাস্তব সাফল্যের স্বাদ গ্রহণের জন্য তিনি আগের মতোই ক্ষুধার্ত। তিনি প্রতিটি ম্যাচকে নতুন ইতিহাস গড়ার সুযোগ হিসেবে দেখেন।
সাফল্যের ক্ষুধা এখনও অমলিন
আল-নাসরের হয়ে তিনি ইতিমধ্যেই টানা দুটি ম্যাচে জয়ের স্বাদ পেয়েছেন এবং টানা তৃতীয় সৌদি প্রো লিগ গোল্ডেন বুট জেতার পথে আছেন। যদিও রিয়াদভিত্তিক ক্লাবটির হয়ে বড় কোনো ট্রফি এখনও হাতে আসেনি, রোনালদো শিরোপার ক্ষুধায় এখনও তৃষ্ণার্ত।
৪০ বছর বয়সে অনেক ফুটবলারই অবসরের পথে হাঁটেন। কিন্তু রোনালদো ব্যতিক্রম। তার মানসিকতা, পেশাদারিত্ব আর জয়ের ক্ষুধাই তাকে আলাদা করেছে। ওয়েস ব্রাউনের মতে, রোনালদো থামবেন না যতক্ষণ না শরীর একেবারে ভেঙে পড়ে। আর ততদিন পর্যন্ত তিনি মাঠে থাকবেন প্রতিপক্ষের জন্য এক ভয়ঙ্কর ‘সুপারম্যান’।
আইএইচএস/