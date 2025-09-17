দুই সুপার সাবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জয়ে শুরু আর্সেনালের

দুই সুপার সাবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জয়ে শুরু আর্সেনালের
৭১ মিনিট পর্যন্ত কোনো গোলই হচ্ছিল না। এ সময়ই এবেরেচি এজেকে তুলে নিয়ে মাঠে নামানো হলো ব্রাজিল তারকা গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লিকে। মাঠে নেমেই চমক দেখালেন তিনি। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মৌসুমে প্রথম গোলটা করলেন তিনি। স্প্যানিশ ক্লাব অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে ৭২ মিনিটে করা গোলে দলকে এগিয়ে দিলেন তিনি।
এরপর আরেক বদলি ফুটবলার লিয়ান্দ্রো ত্রোসার্ড ৮৭তম মিনিটে গোল করে বিলবাওয়ের বিপক্ষে গানারদের জয় নিশ্চিত করেন। ৬৫তম মিনিটে তিনি মাঠে নেমেছিলেন ভিক্টর গিয়োকেরেসের পরিবর্তে। শেষ পর্যন্ত অ্যাথলেটিক বিলবাওকে ২-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শুভ সূচনা করলো আর্সেনাল।
ম্যাচের ৭২তম মিনিটে এবেরেচি এজের পরিবর্তে মাঠে নামার মাত্র ৩৬ সেকেন্ডের মাথায় গোল করেন মার্টিনেল্লি। ত্রোসার্ডের লম্বা পাসে দৌড়ে গিয়ে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড দারুণ গতিতে তিন টাচে বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে গোলরক্ষক উনাই সিমনের শরীরের নিচ দিয়ে বল জালে জড়িয়ে দেন।
শেষ মুহূর্তে আবারও আলো ছড়ান মার্টিনেল্লি। ৮৭তম মিনিটে দারুণ গতিতে বক্সে ঢুকে বল কেটে দেন ত্রোসার্ডের জন্য। ত্রোসার্ডের শট পোস্ট ছুঁয়ে জালে জড়িয়ে গেলে আর্সেনালের জয় নিশ্চিত হয়।
গত মৌসুমে পিএসজির কাছে সেমিফাইনালে বিদায় নেওয়ার ১৩২ দিন পর আর্সেনাল আবারও চ্যাম্পিয়নস লিগে মাঠে নামে। সান মেমেসের শত্রু ভাবাপন্ন পরিবেশে নতুন মৌসুম শুরু করে তারা, যেখানে নতুন আটজন খেলোয়াড় যুক্ত হয়েছে আর্সেনালের দলে, পাঁচজন ছিলেন শুরুর একাদশে।
প্রথমার্ধে সুযোগ হাতছাড়া করেছিল আর্সেনাল। ননি মাদুয়েকে ও ভিক্টর গিওকোরেসের শট প্রতিহত করেন বিলবাও গোলরক্ষক সিমন। তবে বিরতির পর ম্যাচের গতি বাড়ে। বিলবাওও কয়েকটি সুযোগ তৈরি করেছিল; কিন্তু গোলের মুখ দেখতে পারেনি।
শেষ পর্যন্ত মার্টিনেল্লি ও ট্রসার্ডের জাদুকরী পারফরম্যান্সে আর্সেনাল তিন পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়ে। আসছে রবিবার প্রিমিয়ার লিগে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে মুখোমুখি হওয়ার আগে এই জয় আর্সেনালের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে দেবে।
