প্রকাশিত: ০৯:২৪ এএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ গোলের থ্রিলার ম্যাচে জুভেন্টাস-ডর্টমুন্ডের কেউ জিতলো না

পুরো ম্যাচে একের পর এক গোল হলো, দুই দল মিলে করলো ৮ গোল। কিন্তু তুরিনে এতগুলো গোলের রোমাঞ্চকর থ্রিলার ম্যাচেও ফল হলো না। ইতালিয়ান ক্লাব জুভেন্টাস এবং জার্মান ক্লাব বরুশিয়া ডর্টমুন্ড ড্র করেছে ৪-৪ গোলের ব্যবদানে।

এই ম্যাচে মূলত দুর্ভাগ্য বরুশিয়ার। ৪-২ গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ার অপেক্ষায় ছিল দলটি; কিন্তু ইনজুরি সময়ে গিয়ে দুটি গোল হজম করে জয় ছাড়াই, ৪-৪ গোলে মাঠ ছাড়তে হলো তাদের। ৯০+৪ মিনিটেও ৪-২ গোলে এগিয়ে ছিল তারা। ৯০+৪ ও ৯০+৬ মিনিটে শেষ দুটি গোল হলো।

ইনজুরি সময়ে জুভেন্টাসের ত্রাতা হয়ে আসেন দুসান ভ্লাহোভিচ এবং লয়েড কেলি। দুটি গোল এবং একটি অ্যাসিস্ট করে জুভদের পরাজয় ঠেকানোর ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করেন ২৫ বছর বয়সী ভ্লাহোভিচ। অথচ সার্বিয়ান এই ফরোয়ার্ডকে এবার বিক্রির চেষ্টা করেছিল জুভেন্টাস। মঙ্গলবার রাতেও তিনি ৬০তম মিনিটে বদলি খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন এবং শেষ মুহূর্তে দুটি গোল করে দলকে নিশ্চিত হার থেকে বাঁচান।

৪-৪ গোলে ড্র চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে সপ্তম ঘটনা, যেখানে উভয় দলই কমপক্ষে চারটি করে গোল করেছে।

৮ গোলের ম্যাচ হলেও প্রথমার্ধে কেউই গোল করতে পারেনি। ৫২তম মিনিটে প্রথম গোলের তালা খোলেন করিম আদেয়েমি। ডর্টমুন্ডের এই জার্মান উইঙ্গার ৫২তম মিনিটে তার প্রথম সুযোগেই বাম পায়ের শটে গোল করেন। এরপর কেনান ইলদিজ জুভেন্টাসের হয়ে সমতাসূচক গোলটি করেন ৬৩তম মিনিটে।

কিন্তু তুরিনে জুভেন্টাস স্টেডিয়ামে এই আনন্দ ছিল ক্ষণস্থায়ী, কারণ এক মিনিটেরও কম সময়ের ব্যবধানে আদেয়েমির অ্যাসিস্টে বরুশিয়াকে দ্বিতীয় গোল এনে দেন ফেলিক্স এনমেচা। ম্যাচটি এরপর আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে চলতে থাকে, যার ধারাবাহিকতায় ৬৭তম মিনিটে ইলদিজের পাস থেকে ভ্লাহোভিচ গোল করে আবারও সমতায় ফেরান জুভেন্টাসকে।

৭৪তম মিনিটে ইয়ান কৌতো গোল করে ডর্টমুন্ডকে ৩-২ এ এগিয়ে দেন এবং ৮৬তম মিনিটে লয়েড কেলির হ্যান্ডবলের কারণে পাওয়া পেনাল্টি থেকে গোল করেন রেমি বেনসেবাইনি। ৪-২ গোলে এগিয়ে যায় ডর্টমুন্ড।

৯৩তম মিনিটে, খেলা শেষ হতে মাত্র ৩ মিনিট বাকি ছিল, যখন বরুসিয়ার জয় নিশ্চিত মনে হচ্ছিল। কিন্তু ৯৪তম মিনিটে পিয়েরে কালুলুর ক্রস থেকে ভ্লাহোভিচ সরাসরি শটে গোল করে ব্যবধান কমিয়ে আনেননি শুধু জুভেন্টাসকে ম্যাচেও ফেরান। এরপর ৯৬তম মিনিটে লয়েড কেলি একটি ডান পায়ের ক্রস থেকে গোল করে স্কোরলাইন ৪-৪ করেন।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নতুন লিগ-ফেজ ফরম্যাটের দ্বিতীয় মৌসুমে, শীর্ষ আটটি দল সরাসরি রাউন্ড অব ১৬-এ যাবে। পরের ১৬টি দল দুই লেগের প্লে-অফে খেলবে, যেখান থেকে আটটি দল পরের রাউন্ডে উঠবে।

