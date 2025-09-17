উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ
আত্মঘাতী গোলে কোনোমতে জয় টটেনহ্যামের
আত্মঘাতী গোল হতেই পারে। হয়ও ভুরিভুরি। কিন্তু কোনো গোলরক্ষক আত্মঘাতি গোল করেন, এমন দৃশ্য খুবই কম দেখা যায়। তেমন একটি কাণ্ডই মঙ্গলবার রাতে করলেন স্প্যানিশ লা লিগার ক্লাব ভিয়ারিয়াল গোলরক্ষক লুইজ জুনিয়র। ম্যাচের একেবারে শুরুতেই, চতুর্থ মিনিটে লুকাস বার্গভালের ক্রস জুনিয়র ধরলেও তার হাত ফসকে সেটি ধীরে ধীরে নিজেদের জালে প্রবেশ করে।
নাটকীয় ওই মুহূর্তেই জয়-পরাজয় লেখা হয়ে যায় ম্যাচটির। শেষ পর্যন্ত ঘরের মাঠে পাওয়া ওই আত্মঘাতি গোলেই টটেনহ্যাম হটস্পার ১-০ গোলের ব্যবধানে হারিয়েছে ভিয়ারিয়ালকে।
ম্যাচের শেষ দিকে, ১২ মিনিট বাকি থাকতে সাবেক আর্সেনাল মিডফিল্ডার থমাস পার্টেকে মাঠে নামান ভিয়ারিয়াল কোট। তার মাঠে নামার পরই দর্শকরা প্রবলভাবে বিদ্রূপাত্মক স্লোগান দিতে শুরু করেন। কারণ গত ৫ই আগস্ট লন্ডনের ওয়েস্টমিনিস্টার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের অভিযোগে হাজিরা দিয়েছিলেন তিনি। পার্টে অবশ্য খেলার ফলাফলে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেননি।
টটেনহ্যাম কোচ টমাস ফ্রাঙ্ক নিজের চ্যাম্পিয়নস লিগ অভিষেকেই তিন পয়েন্ট তুলে নিয়ে সন্তুষ্ট। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, `যেকোনো প্রতিযোগিতায় ভালো শুরু গুরুত্বপূর্ণ। আমরা চার ম্যাচে চার জয় পেয়েছি এবং প্রতিটিতেই ক্লিন শিট রেখেছি, যা দলের আত্মবিশ্বাস বাড়াচ্ছে।‘
ভিয়ারিয়াল কোচ মার্সেলিনো অবশ্য ফলাফলে হতাশ। তিনি বলেন, `এটা অন্যায্য একটি ফল। ম্যাচে জয় পাওয়ার যোগ্য আমরা ছিলাম। কমপক্ষে ড্র হওয়া উচিত ছিল। তবে দলের পারফরম্যান্স নিয়ে আমি গর্বিত।‘
২০২৩ সালে এসি মিলানের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করার প্রায় ৯৩২ দিন পর আবার চ্যাম্পিয়নস লিগে ফিরল টটেনহ্যাম। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর প্রথম ম্যাচেই আত্মঘাতি গোলের সৌজন্যে জয়ের হাসি হাসল লন্ডনের ক্লাবটি।
