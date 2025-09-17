মেসির গোল-অ্যাসিস্টে সিয়াটলকে হারাল ইন্টার মিয়ামি

মেসির গোল-অ্যাসিস্টে সিয়াটলকে হারাল ইন্টার মিয়ামি
আগের ম্যাচেই পেনাল্টি মিস করেছিলেন লিওনেল মেসি। ২০২২ সালের পর এই প্রথম পেনাল্টি মিস করলেন তিনি। তবে, পরের ম্যাচেই সেই পেনাল্টি মি করার প্রতিদান দিয়ে দিলেন। তার দুর্দান্ত নৈপুণ্যে জয় তুলে নিল ইন্টার মিয়ামি। আর্জেন্টাইন তারকার একটি গোল ও একটি অ্যাসিস্টে মঙ্গলবার রাতে মেজর লিগ সকারে সিয়াটল সাউন্ডার্সকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে মিয়ামি।
ম্যাচের শুরুতেই জর্দি আলবার সঙ্গে দুর্দান্ত বোঝাপড়ায় গোলের সূচনা করেন মেসি। ১২তম মিনিটে তার আউটসাইড-অফ-দ্য-ফুট পাস থেকে আলবার গোল মিয়ামিকে এগিয়ে দেয়। ৪১তম মিনিটে আলবার পাসেই গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মেসি। এর আগে ২৮তম মিনিটে পোস্টে লেগে তার আরেকটি শট ফিরে এলে গোল মিস হয়।
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই রদ্রিগো ডি পলের কর্নার থেকে ইয়ান ফ্রের হেডে তৃতীয় গোল পায় মিয়ামি। সিয়াটলের হয়ে সান্ত্বনার গোলটি করেন মেক্সিকান মিডফিল্ডার ওবেদ ভার্গাস, ৬৯তম মিনিটে।
ইন্টার মিয়ামির কোচ হ্যাভিয়ের মাচেরানো বলেন, ‘লিগস কাপ ফাইনালের হারটা আমাদের কষ্ট দিয়েছিল। এই জয়টা তাই অনেক জরুরি ছিল। আমরা আবারও জয়ের ধারায় ফিরতে চাই।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘দুটি ম্যাচ হারার পর অনেকেই ভাবে সব শেষ; কিন্তু আমি খেলোয়াড়দের বলেছি এটা শুধু আমাদের জন্য চাপ বাড়াচ্ছে। এখন প্রতিটি ম্যাচ আমাদের কাছে ফাইনালের মতো।’
লুইস সুয়ারেজ এখনও তিন ম্যাচ নিষিদ্ধ এমএলএসে। যে কারণে এই ম্যাচেও মিয়ামিকে খেলতে হয়েছে তাকে ছাড়াই। তবে মেসির শৈশবের ক্লাব নিউওয়েলস ওল্ড বয়েজ থেকে আসা নতুন সাইনিং মাতেও সিলভেত্তি এই ম্যাচে অভিষেক করেছেন।
আগামী শনিবার ডি.সি. ইউনাইটেডের বিপক্ষে মাঠে নামবে ইন্টার মিয়ামি। অন্যদিকে সিয়াটল সাউন্ডার্স রোববার খেলবে অস্টিন এফসির বিপক্ষে।
