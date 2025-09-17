প্রীতি ফুটবল ম্যাচ খেলতে ঢাকায় চাইনিজ মেয়েরা

প্রীতি ফুটবল ম্যাচ খেলতে ঢাকায় চাইনিজ মেয়েরা
বাংলাদেশ ও চীনের বন্ধুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করতে যাচ্ছে ঢাকাস্থ চাইনিজ দূতাবাস ও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন। আগামী ২০ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টায় ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে হবে এই প্রীতি ম্যাচ।
এ ম্যাচে অংশ নেবে বাফুফের এলিট একাডেমির মেয়েরা ও চায়না ইউনিভার্সিটি অব ওমন্সে ফুটবল দল। ম্যাচ খেলার জন্য চাইনিজ মেয়েরা বুধবার দুপুরে ঢাকায় এসেছেন। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে চীনের দলটিকে স্বাগত জানিয়েছেন বাফুফের এক সদস্য।
বাফুফের এলিট একাডেমিতে জাতীয় দলের সিনিয়র-জুনিয়র খেলোয়াড়রা আছেন। তবে চীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দলটির বিপক্ষে বাফুফে বেশিরভাগ অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের দিয়েই দল গড়বে। কারণ সামনে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ আছে।
নারী অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ হবে আগামী বছর চীনে। বাছাই পর্ব আছে আগামী মাসে। বাংলাদেশ খেলবে জর্ডানে। প্রতিপক্ষ জর্ডান ও চাইনিজ তাইপে।
