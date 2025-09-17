মুখোমুখি মোহামেডান-কিংস
চ্যালেঞ্জ কাপ দিয়ে শুক্রবার মাঠে গড়াচ্ছে ঘরোয়া ফুটবল
ঘরোয়া ফুটবল মৌসুমের (২০২৫-২৬) আড়াই মাসব্যাপী দলবদল শেষ হয়েছে গত ১৪ আগস্ট। প্রাক-মৌসুম প্রস্তুতির জন্য ক্লাবগুলো সময় পেয়েছে ৩৫ দিনের মতো। দর্শকদের অপেক্ষার পালা শেষ হচ্ছে দুইদিন পরই। শুক্রবার বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ কাপ দিয়ে মাঠে গড়াচ্ছে ঘরোয়া ফুটবল।
এক ম্যাচের নতুন এই টুর্নামেন্টের এবার দ্বিতীয় আসর। গত মৌসুমের মতো এবারও মৌসুমসূচক টুর্নামেন্টে মুখোমুখি হচ্ছে মোহামেডান ও বসুন্ধরা কিংস। কুমিল্লার ভাষা শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে দুপুর আড়াইটায়।
বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ কাপে অংশ নেয় আগের মৌসুমের বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন ও ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়ন। গত মৌসুমে মোহামেডান নিজেদের ইতিহাস গড়েছে প্রথমবারের মতো প্রিমিয়ার লিগ জিতে। ফেডারেশন কাপ জিতেছিল বসুন্ধরা কিংস।
এবারের লড়াইটি কিংসের শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখার ও মেহোমেডানের প্রতিশোধ নেওয়ার। গত বছর এই দুই দলই কিংস অ্যারেনায় মুখোমুখি হয়েছিল। নাটকীয় ও উত্তেজনাকর ম্যাচ জিতে কিংস নিজেদের ইতিহাসের পাতায় যোগ করেছিল আরেকটি অর্জন।
বুধবার বাফুফে ভবনে এই ম্যাচ উপলক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করেছিল বাফুফের প্রফেশনাল লিগ ম্যানেজমেন্ট কমিটি। মোহামেডানের কোচ আলফাজ আহমেদ, অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিঠু, বসুন্ধরা কিংসের আর্জেন্টাইন কোচ মারিও গোমেজ ও অধিনায়ক তপু বর্মন নিজেদের লক্ষ্য ও প্রস্তুতির কথা বলেছেন। দুই দলের অধিনায়ক ও কোচ চাইছেন প্রথম ট্রফিটা জিতে নিজেদের আত্মবিশ্বাস আরো বাড়িয়ে নিতে।
মোহামেডানের কোচ আলফাজ আহমেদ বলেছেন, ‘আমরা যেভাবে প্রস্তুতি নিয়েছি সেটাকে প্রস্তুতি বলে না। এটা একটা চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই হলেও আমি এই ম্যাচটিকে নিতে চাই লিগের প্রস্তুতি হিসেবে। আমি এই টিমটার প্রস্তুতির জন্য পেয়েছিলাম অল্প সময়। তারপরও আত্মবিশ্বাস আছে আমরা শিরোপার জন্যই খেলবো।’
বসুন্ধরা কিংসের আর্জেন্টাইন কোচ মারিও গোমেজ বলেন, ‘গত রোববার থেকে আমি পুরো দল নিয়ে অনুশীলন করতে পেরেছি। আগামী শুক্রবারের ম্যাচের জন্য আমরা প্রস্তুত। আমার হয়তো কুমিল্লার মাঠ সম্পর্কে ধারণা নেই, তবে খেলোয়াড়দের তো আছে। আমার দলে কোয়ালিটি ফুটবলার আছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো খেলোয়াড়দের মানসিকতা। আশা করি, খেলোয়াড়রা জানে কী করতে হবে।’
আরআই/এমএমআর/জিকেএস