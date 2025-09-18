  2. খেলাধুলা

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ

হাইভোল্টেজ ম্যাচে বায়ার্নের কাছে তিন গোল খেলো চেলসি

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২২ এএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
হাইভোল্টেজ ম্যাচে বায়ার্নের কাছে তিন গোল খেলো চেলসি

হ্যারি কেইন যেন রীতিমত গোল মেশিনে পরিণত হয়েছেন। বায়ার্নের জার্সিতে একের পর এক গোল করেই যাচ্ছেন তিনি। বুধবার রাতেও করলেন জোড়া গোল। তার এই জোড়া গোলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের হাইভোল্টেজ ম্যাচে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ক্লাব চেলসিকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে জার্মান ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখ।

অ্যালিয়াঞ্জ অ্যারিনায় চ্যাম্পিয়নস লিগে ফেরার ম্যাচ হার দিয়ে শুরু করল চেলসি। ইংলিশ তারকা হ্যারি কেইনের জোড়া গোলের সঙ্গে চেলসির ট্রেভো চালোবাহ’র আত্মঘাতি গোল ব্লুজদের ম্যাচ থেকে ছিটকে দেয়।

প্রায় আড়াই বছর পর চ্যাম্পিয়নস লিগে ফেরা চেলসি শুরুতে বেশ সাহসী ও আক্রমণাত্মক ফুটবল খেললেও প্রথমার্ধে হঠাৎ করেই হোঁচট খায় তারা। ৭ মিনিটের ব্যবধানে খেয়ে বসে দুটি গোল— একটি ট্রেভো চালোবাহর আত্মঘাতি, অন্যটি হ্যারি কেইনের পেনাল্টি থেকে।

তবে ম্যাচ থেকে পিছিয়ে পড়েও হাল ছাড়েনি চেলসি। মাত্র দুই মিনিটের মধ্যে দারুণ এক গোল শোধ করে দেন কোল পামার। দুর্দান্ত এক টপ কর্নার শটে স্কোরলাইন দাঁড়ায় ২-১।

কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে বায়ার্নের অভিজ্ঞতা ও দুর্দান্ত ফুটবলের সামনে টিকতে পারেনি চেলসি। ৬১তম মিনিটে সার্জ জিনাব্রির পাস থেকে কেইন নিখুঁত ফিনিশিংয়ে দ্বিতীয়বার জালে বল পাঠান। এ গোলেই কার্যত ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়।

চেলসির তরুণ দলটি ম্যাচে অনেক লড়াই করলেও অভিজ্ঞতার ঘাটতি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। কোচ এনজো মারেসকার শিষ্যরা সাহসী খেললেও বায়ার্নের পরিণত ফুটবলের সামনে শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়ে।

ম্যাচ শেষে কেইন বলেন, ‘চেলসি খুব ভালো লড়াই করেছে। তবে আমরা জানতাম, ধৈর্য ধরে খেলতে পারলে সুযোগ আসবেই।’ চেলসির জন্য এ ম্যাচটি বড় শিক্ষা। তারা যদি শীর্ষ পর্যায়ে টিকে থাকতে চায়, তবে দ্রুতই ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

আইএইচএস/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।