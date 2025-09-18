রোনালদোকে ছাড়াই প্রতিপক্ষের জালে আল-নাসরের ৫ গোল

রোনালদোকে ছাড়াই প্রতিপক্ষের জালে আল-নাসরের ৫ গোল
ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো মাঠে নামেননি, তবুও আল-নাসর দেখাল তারা শুধু এক তারকার ওপর নির্ভরশীল নয়। এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের উদ্বোধনী রাতে সৌদি আরবের জায়ান্ট ক্লাবটি তাজিকিস্তানের এফসি ইস্তিকললকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে। আল আউয়াল পার্কে হওয়া এই ম্যাচে পাঁচজন ভিন্ন খেলোয়াড় গোল করে রোনালদোর অনুপস্থিতি টেরই পেতে দেয়নি।
ম্যাচ শুরুর পর গোলের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি আল-নাসর সমর্থকদের। প্রথম কোয়ার্টার ঘড়ির কাঁটা পার হতেই (১৪তম মিনিটে) আব্দুলরেহমান গারিবের গোলে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা। কিছুক্ষণ পরেই (১৭তম মিনিটে) অ্যাঞ্জেলো গ্যাব্রিয়েল অসাধারণ এক ফিনিশিংয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। প্রথমার্ধ শেষ হয় আল-নাসরের ২-০ গোলের লিডে।
দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর একটু পর, ৫৯তম মিনিটে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড ওয়েসলি রিবেইরো গোল করে ৩-০ করেন, যা কার্যত ম্যাচের ফল নির্ধারণ করে দেয়। এরপর কিংসলে কোম্যান ৮৯তম মিনিটে দুর্দান্ত শটে স্কোরলাইন বাড়িয়ে নেন। যোগ করা সময়ে (৯০+৩) সাদিও মানের গোলে শেষ পর্যন্ত ৫-০ ব্যবধানের দাপুটে জয় নিশ্চিত করে সৌদি ক্লাবটি।
রোনালদো ছিলেন স্টেডিয়ামে
সৌদি গণমাধ্যম নিশ্চিত করেছে, রোনালদো স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন তবে খেলেননি। তিনি ভেতরের জিমে হালকা ট্রেনিং, রিকভারি সেশন এবং ম্যাসাজে সময় কাটান। রোনালদোর অনুপস্থিতিতে অন্য সতীর্থরা নিজেদের মেলে ধরার সুযোগ পান এবং সেটিই কাজে লাগিয়েছেন তারা।
ম্যাচ শেষে কোচ জর্জ জেসুস বলেন, ‘এটা শুধু ৫-০ জয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ নয়, বরং এ মৌসুমে ছয়জনের বেশি খেলোয়াড়কে সুযোগ দেওয়ার জন্যই বিশেষ। এই টুর্নামেন্ট থেকে বিকল্প সমাধান খুঁজে পাওয়া আমাদের লক্ষ্য।’
আল-নাসরের সমর্থকদের বেশি অপেক্ষা করতে হবে না। শনিবার সৌদি প্রো লিগে আল-রিয়াদের বিপক্ষে ম্যাচে ফের মাঠে নামবেন রোনালদো। ঘরোয়া লিগে প্রথম দুই ম্যাচ জিতে দুর্দান্ত সূচনা করেছে আল-নাসর এবং তারা ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চাইবে।
আইএইচএস/জিকেএস