চ্যালেঞ্জ কাপ
মোহামেডানের প্রতিশোধ আর কিংসের শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখার লড়াই
গত মৌসুমের প্রথম টুর্নামেন্ট বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ কাপের ম্যাচটি ছিল ঘটনাবহুল। কিংস অ্যারেনায় মোহামেডান ও বসুন্ধরা কিংস ম্যাচের এক পর্যায় খেলা বন্ধ হয়েছিল স্বাগতিক দর্শকদের উশৃঙ্খলতায়। মোহামেডান ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল। দর্শক মাঠে স্মোক ফ্লেয়ার নিক্ষেপ করে। খেলা বন্ধ থাকে ১০ মিনিটের মতো। পুনরায় খেলা শুরু হলে ছন্দপতন হয় মোহামেডানের। লিড নেওয়া সাদাকালোরা ম্যাচটি হেরে যায় ৩-১ গোলে।
৮ মাস আগের সেই ঘটনা ভোলেনি মোহামেডান। সাদাকালো সমর্থকরা এখনো মনে করেন তারা হেরেছিল দর্শকদের বিশৃঙ্খলার কারণে। এবার তাদের ঘরের মাঠ কুমিল্লায় খেলা। গত বছর ২২ নভেম্বরের হারের প্রতিশোধটা এবার নিতে চায় কুমিল্লায়। শুক্রবার মোহামেডান ও কিংসের চ্যালেঞ্জ কাপ দিয়ে শুরু হচ্ছে এবারের ফুটবল মৌসুম। বিকেল আড়াইটায় কিক অফের মাধ্যমে বেঁজে যাবে ২০২৫-২৬ ঘরোয়া ফুটবলের বাঁশি।
এক ম্যাচের টুর্নামেন্ট। নির্ধারিত ৯০ মিনিটে ফয়সালা হবে, নাকি খেলতে হবে আরো অতিরিক্ত ৩০ মিনিট? নাকি শিরোপা নির্ধারণ হবে টাইব্রেকারে। এই সব সমীকরণ নিয়ে আলোচনায় দর্শকরা। তবে একটি জমজমাট ম্যাচ হবে বলেই প্রত্যাশা করছেন সবাই। গত মৌসুমের বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান ও ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়ন কিংসের লড়াইটা জম্পেস হবে বলেই ভাবছেন ফুটবল বিশেষজ্ঞরা।
এবারের লড়াইটি কিংসের শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখার ও মেহোমেডানের প্রতিশোধ নেওয়ার। মোহামেডানের কোচ আলফাজ আহমেদ ও কিংসের আর্জেন্টাইন কোচ মারিও গোমেজ দুইজনই একটা ভালো ম্যাচের প্রত্যাশার কথা শুনিয়েছেন আগের দিন।
আলফাজ আহমেদ বলেছেন, ‘একটা ভালো ম্যাচ হবে। কিংস শক্তিশালী দল। আমরা শিরোপার জন্যই খেলবো।’
বসুন্ধরা কিংসের কোচ মারিও গোমেজ বলেন, ‘ম্যাচের জন্য আমরা প্রস্তুত। কুমিল্লার মাঠ সম্পর্কে খেলোয়াড়দের ধারণা আছে। আশা করি, ভালো একটা লড়াই হবে।’
