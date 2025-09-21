আবারও এমবাপের গোল, আবারও জয় রিয়ালের

আবারও এমবাপের গোল, আবারও জয় রিয়ালের
স্প্যানিশ ল লিগায় দাপট অব্যাহত রেখেছে রিয়াল মাদ্রিদ। শনিবার ঘরের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে কিলিয়ান এমবাপে ও এডার মিলিতাওয়ের গোলে এস্পানিওলকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে লিগ টেবিলে শীর্ষে অবস্থান আরও মজবুত করল লজ ব্লাঙ্কোজরা।
ঘরের মাঠে পুরোপুরি আধিপত্য বিস্তার করে খেলেছে রিয়াল মাদ্রিদ। বল দখলের পরিমাণ ছিল তাদের পক্ষে ৭৩ ভাগ। ২৭ ভাগ ছিল কেবল এস্পানিওলের। এই পরিসংখ্যানই একপেশে ম্যাচের চিত্র তুলে ধরে। যদিও সে অনুসারে গোল কমই হলো। মূলত এস্পানিওলের ডিফেন্স গোল বেশি হতে দেয়নি।
ম্যাচের ২২তম মিনিটে ডিফেন্ডার এডার মিলিতাও প্রায় ৩০ গজ দূর থেকে দুর্দান্ত শটে গোল করে মাদ্রিদকে এগিয়ে দেন। প্রায় এক বছরের মধ্যে এটি তার প্রথম গোল। এই গোলের পরই আক্রমণে আরও তেজী হয়ে ওঠে স্বাগতিকরা।
দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর দুই মিনিটের মাথায় (৪৭তম মিনিটে) ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে বক্সের বাইরে থেকে নিখুঁত চিপ শটে গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। এরপর আরও কয়েকবার সুযোগ তৈরি করলেও তিনি গোলমুখ খুঁজে পাননি। ভিনিসিউস জুনিয়রেরও একটি শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে।
ম্যাচের শেষদিকে এমবাপের বদলি হিসেবে মাঠে নামেন ইংলিশ তারকা জুদ বেলিংহ্যাম। ক্লাব বিশ্বকাপে চোট পাওয়ার পর এটি ছিল তার মৌসুমের প্রথম ম্যাচ। তার উপস্থিতি দর্শকদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা তৈরি করে।
এস্পানিওলের বিপক্ষে এই জয়ের ফলে কোচ জাবি আলোনসো লা লিগায় ১০০ শতাংশ জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন। তার অধীনে এখন পর্যন্ত লিগের পাঁচ ম্যাচেই জয় পেয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ।
এ জয়ের ফলে শিরোপা লড়াইয়ে আরও শক্ত অবস্থান নিল রিয়াল মাদ্রিদ। ৫ ম্যাচে তাদের পূর্ণ ১৫ পয়েন্ট। অন্যদিকে এস্পানিওল খুব বেশি সুযোগ তৈরি করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে হোঁচট খেল। ৫ ম্যাচে তাদের অর্জন ১০ পয়েন্ট।
