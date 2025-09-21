দুই লাল কার্ডের ম্যাচে চেলসিকে হারালো ম্যানইউ
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড অবশেষে স্বস্তির দেখা পেলো। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে চেলসিকে ২-১ গোলে হারিয়ে চাপ কিছুটা কমালো কোচ রুবেন আমোরিমের দল। প্রিমিয়ার লিগে উত্তেজনাপূর্ণ এই ম্যাচে প্রথমার্ধেই দুই লাল কার্ডে দুই দল একজন করে খেলোয়াড় হারিয়ে বসে।
খেলার শুরুতেই বিপাকে পড়ে চেলসি। ইউনাইটেড ফরোয়ার্ড ব্রায়ান এমবেমোকে ফাউল করে ম্যাচের মাত্র পঞ্চম মিনিটে লাল কার্ড দেখেন গোলকিপার রবার্ট সানচেজ।
সুবিধা কাজে লাগাতে দেরি করেনি স্বাগতিকরা। ১৪ মিনিটেই ব্রুনো ফার্নান্দেজের গোলে এগিয়ে যায় ম্যানইউ। ৩৭ মিনিটে হ্যারি মাগুইয়ের কর্নার থেকে হেডে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন কাসেমিরো। যদিও ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডারই কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন, ফলে দুই দলই সমান সংখ্যায় নেমে আসে।
প্রথমার্ধে লাল কার্ডের পরই মূলত কোণঠাসা হয়ে পড়ে চেলসি। কোচ এনজো মায়ের্সা বাধ্য হয়ে এস্তেভাও ও পেদ্রো নেতোকে তুলে নেন। নেতো এতটাই হতাশ হন যে মাঠ ছাড়ার সময় চিৎকার করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এর পরপরই ইনজুরিতে পড়ে মাঠ ছাড়েন কোলে পালমার। আক্রমণভাগের তিন তারকাকে হারিয়ে বিপদে পড়ে যায় লন্ডনের ক্লাবটি।
দ্বিতীয়ার্ধে বলের দখল বেশিরভাগ সময় চেলসির হাতেই ছিল, তবে কার্যকর আক্রমণ গড়তে পারেনি তারা। শেষ মুহূর্তে ৮০ মিনিটে ট্রেভো চালোবার গোল কিছুটা আশা জাগালেও ম্যাচ বাঁচানোর মতো কিছু আর করতে পারেনি মায়ের্সার দল।
অবশেষে ইউনাইটেড জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে। মৌসুমের এটি মাত্র তাদের দ্বিতীয় জয় হলেও বড় স্বস্তির। গত সপ্তাহে সিটি ডার্বিতে ৩-০ ব্যবধানে হারার পর তীব্র সমালোচনার মুখে পড়া দল এবার অনেক বেশি আগ্রাসী খেলেছে। সেই আগ্রাসনই এনে দিয়েছে কাঙ্ক্ষিত ফল।
এমএমআর