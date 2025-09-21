কেইন যেন গোলমেশিন, হফেনহাইমের জালে বায়ার্নের গোল উৎসব

কেইন যেন গোলমেশিন, হফেনহাইমের জালে বায়ার্নের গোল উৎসব
একের পর এক ম্যাচে গোল করে যাচ্ছেন হ্যারি কেইন। কয়েকদিন আগেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগে চেলসির বিপক্ষে জোড়া গোল করেছিলেন হ্যারি কেইন। এবার জার্মান বুন্দেসলিগায় করলেন হ্যাটট্রিক। তার দুর্দান্ত হ্যাটট্রিকে বায়ার্ন মিউনিখ ৪-১ গোলে হারিয়েছে হফেনহাইমকে। শনিবার বুন্দেসলিগার ম্যাচে প্রিজিরো এরেনায় এই বড় জয়ে অপরাজিত ধারা ধরে রেখেছে ভিনসেন্ট কোম্পানির দল।
প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগমুহূর্তে ১৭ বছর বয়সী নবাগত লেনার্ট কার্লের কর্নার থেকে চমৎকার ভলিতে গোল করে বায়ার্নকে এগিয়ে নেন কেইন। বিরতির মাত্র তিন মিনিট পর পেনাল্টি থেকে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন ইংলিশ স্ট্রাইকার।
ম্যাচের ৭৭তম মিনিটে মিশেল ওলিসেকে ফাউল করার কারণে পেনাল্টি পায় বায়ার্ন। ফলে আবারও স্পট কিক থেকে গোল করে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন তিনি।
হফেনহেইম এক গোল শোধ করে সাবেক ওয়েস্টহ্যাম ডিফেন্ডার ভ্লাদিমির কাউফালের ফ্রি-কিকে, যা ডিফ্লেকশনে জালে জড়িয়ে যায়। তবে যোগ করা সময়ের নবম মিনিটে সার্জ জিনাব্রির গোল বায়ার্নকে বড় ব্যবধানের জয় উপহার দেয়।
এই হ্যাটট্রিকের মাধ্যমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে মৌসুমে ৭ ম্যাচে ১৩ গোল করলেন কেইন। চ্যাম্পিয়নস লিগে চেলসির বিপক্ষে ৩-১ ব্যবধানে জয়ের ম্যাচেও জোড়া গোল করেছিলেন তিনি।
এই জয়ে টানা পাঁচ ম্যাচের সবগুলোতে জয়ে পূর্ণ পয়েন্ট ধরে রাখল বায়ার্ন মিউনিখ। গত মৌসুমেও হফেনহাইমের বিপক্ষে দুই লেগে মোট ৯-০ ব্যবধানে জিতেছিল বাভারিয়ানরা। এবারও তাদের দাপটের ধারা অব্যাহত থাকল কেইনের গোল উৎসবে।
আইএইচএস/