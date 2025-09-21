এশিয়ান কাপ ফুটবল
মাঠ সংকটে শুরু নারী দলের প্রস্তুতি, ক্যাম্প হতে পারে চট্টগ্রামে
আগামী বছর অনুষ্ঠিতব্য এএফসি নারী এশিয়ান কাপ ও এফসি নারী অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপের প্রস্তুতি শুরু করেছে বাংলাদেশ। রোববার ইংলিশ কোচ পিটার বাটলার বাফুফে ভবন সংলগ্ন নতুন করে বসানো টার্ফেই প্রথম দিনের অনুশীলন শুরু করেছেন বাংলাদেশের দুটি দলকে এশিয়ান কাপে তুলে ইতিহাস গড়া এই কোচ।
অনুশীলনের জন্য মাঠ সংকট নিয়েই শুরু হলো মর্যাদাকর দুটি আসরের প্রস্তুতি ক্যাম্প। পিটার বাটলার বলছিলেন, ‘অনুশীলনের জন্য আমাদের কোনো মাঠ নেই। তাই বাফুফের এই মাঠই ভরসা।’
নারীদের এশিয়ান কাপের ক্যাম্প বাফুফে ভবনে হবে না সেটা আগেই ঘোষণা করেছিল বাফুফে। বাফুফের পরিকল্পনা ছিল কোনো হোটেলে বা রিসোর্টে আফঈদাদের ক্যাম্প করার।
ঢাকার বাইরে ক্যাম্প করার জন্য বাফুফে দুটি জায়গা প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করেছিল। একটি যশোরে, অন্যটি চট্টগ্রামে। তবে শেষ পর্যন্ত চট্টগ্রামের আনোয়ারায় অবস্থিত কোরিয়ান ইপিজেডকেই অনুশীলনের ক্যাম্প করার জন্য নির্ধারণ করতে যাচ্ছে বাফুফে। তবে ভেন্যু চূড়ান্তের আগে কোচ পিটার বাটলার পর্যবেক্ষণ করবেন।
বাফুফে বলছিল, আপনি দুটি ভেন্যু পরিদর্শন করে মতামত দিলে চূড়ান্ত হবে। কবে যাচ্ছে চট্টগ্রাম ও যশোর? ‘চট্টগ্রাম যাচ্ছি না। কারণ, আমি মনে করি না যে, যশোরের যে জায়গায় ক্যাম্প করার চিন্তাভাবনা ছিল সেটা মেয়েদের জন্য প্রস্তুত। তবে চট্টগ্রাম যাচ্ছি। সম্ভবত মঙ্গলবারই যাচ্ছি। সেখানে ক্যাম্প করার সম্ভাবনা আচে। তারপরও আমাকে প্রথমত দেখতে হবে ওই জায়গার কি অবস্থা’- বলছিলেন পিটার বাটলার।
রোববার যে ক্যাম্প শুরু হয়েছে সেখানে তিনটি গ্রুপের খেলোয়াড় আছেন। জাতীয় দল, অনূর্ধ্ব-২০ দল ও অনূর্ধ্ব-১৭ দল। এর মধ্যে জাতীয় দল ও অনূর্ধ্ব-২০ দলকে এক গ্রুপে ও অনূর্ধ্ব-১৭ দলকে আরেক গ্রুপে ভাগ করে অনুশীলন পরিচালনা করবেন পিটার।
ক্যাম্পে ডাকা হয়েছিল ৪৩ জন। সিনিয়র দলের ৯ জন ভুটানে আছেন সেই দেশের লিগ খেলতে। তারা হলেন- ঋতুপর্ণা চাকমা, তহুরা খাতুন, মনিকা চাকমা, মারিয়া মান্দা, শামসুন্নাহার, শামসুন্নাহার জুনিয়র, শিউলি আজিম, নিলুফার নিলা ও রুপনা চাকমা। বাকি ৩৪ জনকে নিয়েই ক্যাম্প শুরু করলেন পিটার।
জুলাইয়ে মিয়ানমার থেকে আসার পর জাতীয় দলের ক্যাম্প হয়নি। তবে অনূর্ধ্ব-২০ দল সাফ ও এশিয়ান কাপের বাছাইয়ে অংশ নেওয়ার জন্য বেশি সময় ক্যাম্পে ছিলেন। অধিনায়ক আফঈদা খন্দকারসহ ৮ জন দুই দলেরই সদস্য। তাই ফুটবলাররা খেলার মধ্যেই ছিলেন। ভুটানে অবস্থিত ৯ জনতো সেখানে ভালো পারফরম্যান্সও করছেন।
আফঈদা খন্দকার, স্বপ্না রানী, শাহেদা আক্তার রিপা ভুটানের ক্লাব রয়েল থিম্পু কলেজ এফসির হয়ে লাওস গিয়ে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচ খেলে এসেছেন মাঝে। কোচ পিটার বাটলার অনূর্ধ্ব-২০ দল নিয়ে লাওস মিশন সফলতার সাথে শেষ করে ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছিলেন। ১৮ সেপ্টেম্বর ফিরে এসেছেন তিনি।
