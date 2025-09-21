সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপ
রিফাতের হ্যাটট্রিকে শ্রীলংকাকে উড়িয়ে সেমিফাইনালে বাংলাদেশ
নেপালের জালে চার গোল দিয়ে সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু করেছিল বাংলাদেশ। রোববার দ্বিতীয় ম্যাচে একই ব্যবধানে (৪-০) শ্রীলংকাকে হারিয়ে গ্রুপসেরা হয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে গোলাম রব্বানী ছোটনের দল।
কলম্বোর রেসকোর্স স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের সহজ জয়ে হ্যাটট্রিক করেছেন রিফাত কাজী। অন্য গোলটি করেছেন আরিফ। বাংলাদেশের গ্রুপে দল তিনটি। তাই এ ম্যাচ দিয়ে বাংলাদেশ গ্রুপ পর্ব শেষ করলো শতভাগ সফলভাবে।
সেমিফাইনালে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ হবে ‘বি’ গ্রুপের রানার্সআপ দল। দুই ম্যাচ শেষে ভারত ও পাকিস্তান ৬ পয়েন্ট নিয়ে সমান্তরালে আছে। আগামীকাল ভারত-পাকিস্তানের লড়াইয়ের পর পাওয়া যাবে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ।
নেপালের সমান পয়েন্ট হওয়ায় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচটি ছিল গ্রুপ সেরা হওয়ার লড়াই। ১৮ মিনিটে কিছুটা ভাগ্যের সহায়তায় গোল পেয়ে যায় বাংলাদেশ। শ্রীলঙ্কার গোলরক্ষক সাথিনের নিচু করে নেওয়া কিকে বক্সের বাইরে বল পেয়ে যান নাজমুল হুদা ফয়সাল। তার শট ফিরিয়ে দিলেও আরিফের ফিরতি শট আটকাতে পারেননি তিনি।
৩৮ মিনিটে বাংলাদেশের সামনে বাধা হয়ে দাড়ায় ক্রসবার। ফয়সালের ক্রসে উড়ে আসা বলে মানিকের হেড ফিরে আসে ক্রসবারে লেগে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই সতীর্থের পাস ধরে এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে রিফাতের জোরলো শট গোলরক্ষকের হাত ছুঁইয়ে জালে জড়ালে ব্যবধান দ্বিগুণ হয়।
৬৪ মিনিটে সাব্বির ইসলামের দূরপাল্লার শট ফিরিয়ে দেন লঙ্কান গোলরক্ষক। ফিরতি শটেই লক্ষ্যভেদ করেন রিফাত। ৮৮ মিনিটে হ্যাটট্রিক পূরণ করে নেন রিফাত-অধিনায়ক ফয়সালের হাওয়ায় ভাসানো বলে নিখুঁত শটে গোল করেন তিনি।
