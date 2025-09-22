  2. খেলাধুলা

আলভারেজের পেনাল্টি মিস, আরেকটি হতাশার রাত অ্যাতলেতিকোর

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২৪ এএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
লা লিগায় মৌসুম শুরুর দুরবস্থা কাটছে না অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদের। রোববার মায়োর্কার মাঠে ১-১ গোলের ড্রয়ে থেমেছে দিয়েগো সিমিওনের দল। মৌসুমের প্রথম পাঁচ ম্যাচে এটিই তাদের চতুর্থ ব্যর্থতা, যা সিমিওনের অধীনে সবচেয়ে বাজে সূচনা।

১৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে দলকে এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড জুলিয়ান আলভারেজ। কিন্তু মায়োর্কা গোলরক্ষক লিও রোমান তার শট ঠেকিয়ে দেন।

এরপর ম্যাচে উত্তেজনা বাড়ে ৭২ মিনিটে, যখন বদলি হিসেবে নামার মাত্র ১০ মিনিট পরেই ভিডিও রিভিউতে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন আলেক্সান্ডার সর্লথ।

৭৯ মিনিটে কনর গ্যালাঘারের শটে লিড নেয় অ্যাতলেতিকো। তবে শেষ মুহূর্তে ধাক্কা খায় তারা। ৮৫ মিনিটে ভেদাত মুরিকির হেডে সমতায় ফেরে মায়োর্কা।

এই ড্রয়ের পর পাঁচ ম্যাচে মাত্র একটি জয় (ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে ২-০) নিয়ে অ্যাতলেতিকোর সংগ্রহ দাঁড়াল ৬ পয়েন্ট। ২০০৯-১০ মৌসুমের পর এটিই তাদের সবচেয়ে খারাপ সূচনা, যখন পাঁচ ম্যাচে মাত্র ৩ পয়েন্ট পেয়েছিল ক্লাবটি। সব মিলিয়ে চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত ছয় ম্যাচে ৮ গোল হজম করেছে মাদ্রিদ ক্লাবটি।

মায়োর্কা এখনও জয়ের দেখা পায়নি; তাদের সংগ্রহ মাত্র ২ পয়েন্ট।

এর আগে দিনের অন্য ম্যাচে সেল্টা ভিগো ১-১ গোলে রায়ো ভায়েকানোর সঙ্গে ড্র করে। আর নতুন প্রমোশন পাওয়া দুই দলের লড়াইয়ে ওভিয়েদোকে ১-০ গোলে হারিয়েছে এলচে।

