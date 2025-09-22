ফেডারেশন কাপ শুরু মঙ্গলবার, দুই ম্যাচ পরই এক মাসের বিরতি
ফুটবল মৌসুমের প্রথম টুর্নামেন্ট বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ কাপে শুক্রবার মুখোমুখি হয়েছিল বসুন্ধরা কিংস ও মোহামেডান। তিনদিন বিরতি দিয়ে দল দুটি মঙ্গলবার আবার মাঠে নামছে। মৌসুমের দ্বিতীয় টুর্নামেন্ট ফেডারেশন কাপের প্রথম দিনেই ভিন্নভিন্ন ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে গতবারের প্রিমিয়ার লিগ ও ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়নরা।
বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস নিজেদের মাঠ কিংস অ্যারেনায় খেলবে ফর্টিস এফসির বিপক্ষে। প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান ফেডারেশন কাপ শুরু করবে তাদের ভেন্যু কুমিল্লায় পুলিশ এফসির বিপক্ষে। দুটি ম্যাচই শুরু হবে বেলা পৌনে ৩টায়।
ফেডারেশন কাপের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১১বার শিরোপাজয়ী মোহামেডান গত আসরে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিল গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিয়ে। এবার তাদের চোখ শিরোপা পুনরুদ্ধারে। মৌসুমের প্রথম টুর্নামেন্ট চ্যালেঞ্জ কাপে তারা হেরেছে কিংসের কাছে। ফেডারেশন কাপের শিরোপা পুনরুদ্ধারের মিশনটা তারা জয় দিয়েই শুরু করতে চায়।
২০১৮ সালে শীর্ষ ফুটবলে অভিষেক হওয়ার পর বসুন্ধরা কিংস চারবার ফেডারেশন কাপ জিতেছে। গত আসরে দুই দিনে শেষ হওয়া ফাইনালে কিংস হারিয়েছিল আবাহনীকে। এই মৌসুমের ৫ টুর্নামেন্ট জয়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করা কিংস এরই মধ্যে একটি ট্রফি ঘরে নিয়েছে চ্যালেঞ্জ কাপ জিতে। ফেডারেশন কাপের শিরোপা ধরে রাখার মিশনটা্ও তারা জয়ে শুরু করতে চায়।
মঙ্গলবার ফেডারেশন কাপ শুরু হয়েই যাবে লম্বা বিরতিতে। জাতীয় ফুটবল দলের এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ থাকায় ঘরোয়া ফুটবল বন্ধ থাকবে এক মাস। ফেডারেশন কাপ আবার শুরু হবে ২৪ অক্টোবর। ওই দিন মাঠে নামবে টুর্নামেন্টের সর্বাধিক ১২ বারের চ্যাম্পিয়ন ও বর্তমান রানার্সআপ আবাহনী। তাদের প্রতিপক্ষ ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাব। দ্বিতীয় ম্যাচে খেলবে ব্রাদার্স ও রহমতগঞ্জ।
২৪ অক্টোবর দুই ম্যাচ হওয়ার পর আবার জাতীয় দলের এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের জন্য ফেডারেশন কাপে বিরতি পড়বে এক মাস ৭ দিন। ফের ফেডারেশন কাপ শুরু হবে ২ ডিসেম্বর মোহামেডান ও ফর্টিস এফসির ম্যাচ দিয়ে।
