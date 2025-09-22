ফুটসাল এশিয়ান কাপ বাছাই
পর পর দুই ম্যাচ হেরে বাংলাদেশের বিদায়
ফুটসাল এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে প্রথম অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশ। অভিষেক আসরে পর পর দুই ম্যাচ হেরেই বিদায় নিশ্চিত হয়েছে বাংলাদেশের। সোমবার মালয়েশিয়ার কুয়ানতানে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বাংলাদেশ ৭-১ গোলে হেরেছে স্বাগকিত দেশটির কাছে।
বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচে ১২ গোলে হেরেছিল ফুটসাল এশিয়ান কাপের ১৩ বারের চ্যাম্পিয়ন ইরানের কাছে। বাংলাদেশের গ্রুপে অন্য দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত। দেশটির বিপক্ষে বাংলাদেশ গ্রুপের শেষ ম্যাচ খেলবে বুধবার। শেষ ম্যাচটি বাংলাদেশের জন্য শুধুই নিয়ম রক্ষার।
আন্তর্জাতিক আসরে অভিষেক আসরের জন্য বাফুফে কোচ নিয়োগ দিয়েছিল ফুটসালে এশিয়ার সবচেয়ে সফল দেশ ইরানের। তবে বাংলাদেশ প্রথম অংশ নিয়ে বাস্তবতা বুঝলো। দুই ম্যাচে ১৯ গোল খেয়ে একটি দিয়েছে বাংলাদেশ।
আগামী বছর ২৭ জানুয়ারি থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি এএফসি ফুটসাল এশিয়ান কাপ হবে ইন্দোনেশিয়ায়। বাছাই পর্ব হচ্ছে ৮ গ্রুপে ভাগ হয়ে। গ্রুপসেরারা ৮ দল ও সেরা ৭ রানার্সআপ দল উঠবে উঠবে চূড়ান্ত পর্বে। স্বাগতিক ইন্দোনেশিয়া খেলবে সরাসারি।
