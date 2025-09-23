মাকে পাশে নিয়ে ব্যালন ডি’অর, কেঁদে ফেললেন দেম্বেলে (ভিডিও)

মাকে পাশে নিয়ে ব্যালন ডি’অর, কেঁদে ফেললেন দেম্বেলে (ভিডিও)
মায়ের চেয়ে এ জগতে আপন কেউ হয় না। সেই মাকে পাশে নিয়েই ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় অর্জন হাতে নিলেন উসমান ডেম্বেলে। মঞ্চে উঠে ব্যালন ডি’অর ট্রফিটা হাতে নিয়ে সবার আগে অতিথিদের মাঝে বসা মাকে বললেন, ‘আমরা একসঙ্গে এটা করেছি।’
এরপর আর আবেগ সামলে রাখতে পারেননি দেম্বেলে, কেঁদে ফেরেন। সঞ্চালক কেট স্কট মঞ্চে ডাকে তার মাকে। এরপর নিজেকে সামলে নিয়ে দেম্বেলে বললেন, ‘আমার ক্যারিয়ারে অন্যতম সেরা অর্জন। পিএসজিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই ২০২৩ সালে আমাকে সই করানোর জন্য। সতীর্থরা গত বছরের মতো এ বছরও অসাধারণ। এটা ব্যক্তিগত ট্রফি নয়, আমাদের সবার অর্জন।’
বার্সেলোনায় ছয় বছর ছিলেন। তবে সেখানে নিজেকে সেভাবে মেলে ধরতে পারেননি। খেলার চেয়ে দেম্বেলের চোট নিয়েই আলোচনা হয়েছে বেশি। হতাশায় ডুবতে বসেছিলেন। পিএসজিতে এসে সেই হতাশ ছেলেটিই হয়ে গেলো বিশ্বতারকা।
Dembélé’s mother came on stage to hug him after he became emotional while thanking his family in his speech pic.twitter.com/gt6dXLVBA3— 433 (@433) September 23, 2025
তবে প্রাণের ক্লাব বার্সেলোনাসহ সাবেক যত ক্লাবে খেলেছেন, সবার প্রতিই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন দেম্বেলে। বললেন, ‘যত ক্লাবে খেলেছি সবাইকে ধন্যবাদ: রেঁনে, বরুসিয়া ডর্টমুন্ড এবং সব সময় যে ক্লাবে খেলার স্বপ্ন দেখেছি, বার্সেলোনা। সেখানে অনেক কিছু শিখেছি। মেসি ও ইনিয়েস্তার মতো খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলেছি। খুব ভালো লাগছে।’
এমএমআর/জিকেএস