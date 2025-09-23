নারী ব্যালন ডি’অরে হ্যাটট্রিক স্পেনের বোনমাতির
প্রথমবারের মতো বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার ব্যালন ডি’অর জিতেছেন ফ্রান্সের উসমান দেম্বেলে। ষষ্ঠ ফরাসি ফুটবলার হিসেবে এই কীর্তি গড়েছেন পিএসজি ফরোয়ার্ড।
এদিকে নারীদের বিভাগে হ্যাটট্রিক ব্যালন ডি’অর জিতেছেন বার্সেলোনার স্প্যানিশ মিডফিল্ডার আইতানা বোনমাতি। মেয়েদের ফুটবলে টানা তিনবার তো নয়ই, আর কেউ বোনমাতির মতো তিনবার ব্যালন ডি’অর জেতেনি।
জাতীয় দল সতীর্থ মরিওনা কালদেন্তেকে অল্প ব্যবধানে হারিয়ে এবার ব্যালন ডি’অর জিতেছেন বোনমাতি। তারা দুজনই স্পেন দলের হয়ে খেলেছিলেন, যারা নারী ইউরো ২০২৫ ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পেনাল্টিতে হেরে যায়।
২৭ বছর বয়সী বোনমাতি গত মৌসুমে তার ক্লাব বার্সেলোনার হয়েও নারী চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল হেরেছেন, প্রতিপক্ষ ছিল কালদেন্তের আর্সেনাল।
ইউরোতে প্রথম দুই ম্যাচে শুরু থেকে খেলেননি বোনমাতি। তারপরও দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে ইউরো টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হন তিনি।
ব্যালন ডি’অর হাতে নিয়ে তিনি তার সাফল্যের জন্য সতীর্থদের কৃতিত্ব দেন। বোনমাতি বলেন, ‘আমি খুব গর্বিত। আমার মনে হয়, আমি টানা তৃতীয়বার এখানে এসেছি যেসব দলে আমি খেলি তাদের জন্যই, তাই এই সবকিছুর কৃতিত্ব তাদের।’
এমএমআর/জেআইএম