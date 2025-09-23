হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচ খেলতে আসছেন হামজা-শামিত

হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচ খেলতে আসছেন হামজা-শামিত
এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশের পরের দুই ম্যাচ হংকংয়ের বিপক্ষে। ৯ অক্টোবর ঢাকায় এবং ১৪ অক্টোবর হংকংয়ে হবে ম্যাচ দুটি। এই দুই ম্যাচের জন্য হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা অনুশীলন শুরু করবেন ২৯ অথবা ৩০ সেপ্টেম্বর। ২৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের প্রথম রাউন্ড শেষ হওয়ার পরই ক্যাম্পের খেলোয়াড় তালিকা চূড়ান্ত করবেন কোচ।
সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নেপাল সফরে ক্যাবরেরা পাননি দলের দুই তারকা ফুটবলার হামজা দেওয়ান চৌধুরী ও শামিত সোমকে। তবে হংকংয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশ পূর্ণ শক্তি নিয়েই নামবে। তবে ক্যাম্পের শুরু থেকে হামজা-শামিতকে পাচ্ছেন না ক্যাবরেরা।
ইংল্যান্ড প্রবাসী হামজার ক্লাব লেস্টার সিটির ম্যাচ আছে ৪ অক্টোবর এবং কানাডা প্রবাসী শামিতের ক্লাব কাভালরি এফসির ম্যাচ আছে ৫অক্টোবর। যে কারণে হামজা ক্যাম্পে যোগ দেবেন ৬ অক্টোবর ও শামিত সোম ৭ অক্টোবর।
নেপাল সফরের সময় ক্যাবরেরার দলে ছিলেন না ইতালি প্রবাসী ফাহামিদুল ইসলামও। ওই সময় তিনি অনূর্ধ্ব-২৩ দলের সাথে ভিয়েতনামে। এবার জাতীয় দলের ক্যাম্পে তাকে প্রথম দিন থেকেই যোগ দিতে বলা হয়েছে বাফুফে থেকে। তবে ক্লাবের সাথে আলোচনা করে দুই-একদিনের মধ্যে ফাহামিদুল জানাবেন কবে আসতে পারবেন। সেভাবেই বাফুফে তার বিমানের টিকিট পাঠাবে।
এএফসি এশিয়ান কাপে বাংলাদেশ দুই ম্যাচ খেলে পেয়েছে মাত্র ১ পয়েন্ট। ২৫ মার্চ শিলংয়ে ভারতের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করে ১০ জুন ঘরের মাঠে সিঙ্গাপুরের কাছে ২-১ গোলে। এখনো চার ম্যাচ বাকি বাংলাদেশের। হংকংয়ের বিপক্ষে দুই ম্যাচের পর বাংলাদেশ পরের ম্যাচ খেলবে ভারতের বিপক্ষে ঢাকায় ১৮ নভেম্বর। আগামী বছর ৩১ মার্চ সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে অ্যাওয়ে ম্যাচ দিয়ে শেষ হবে বাংলাদেশের এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের মিশন।
‘সি’ গ্রুপে শীর্ষে আছে সিঙ্গাপুর। দুই ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৪। সমান পয়েন্ট দুইয়ে থাকা হংকংয়েরও। বাংলাদেশ ও ভারতের ১ পয়েন্ট করে। একটি গোল করার কারণে টেবিলে বাংলাদেশ আছে ৩ নম্বরে, চারে ভারত।
আরআই/আইএইচএস/