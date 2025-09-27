লিভারপুলকে মৌসুমের প্রথম হারের স্বাদ দিলো ক্রিস্টাল প্যালেস
দোর্দণ্ড প্রতাপ নিয়ে মৌসুমে শুরু করে যেন উড়ছিল লিভারপুল; কিন্তু হঠাৎ তাদেরকে ক্রিস্টাল প্যালেসের মত দলের সামনে হোঁচট খেতে হবে, তা হয়তো কল্পনাও করেনি। তাদের দুর্দান্ত জয়যাত্রায় হঠাৎই ব্রেক টেনে দিল ক্রিস্টাল প্যালেস। এডি এনকেতিয়ার ইনজুরি টাইমের নাটকীয় গোলে ২-১ ব্যবধানে হেরে মৌসুমের প্রথম পরাজয়ের স্বাদ নিল আরনে স্লটের শিষ্যরা।
তবে এমন একটি হার যেন অপেক্ষায় ছিল লিভারপুলের। কারণ চলতি মৌসুমে লিভারপুলের বিশেষত্বই হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ম্যাচের শেষ দিকে গোল করে জয় তুলে নেওয়া— আগের ছয় জয়ের চারটিতেই এসেছিল ৮৩ মিনিটের পর। তবে এবার তাদের বিপক্ষে এই নাটক ঘটাল প্রতিপক্ষ ক্রিস্টাল প্যালেস।
ম্যাচের শুরুতেই এগিয়ে যায় প্যালেস। ১০ মিনিটে টাইরিক মিচেল ও ইয়েরেমি পিনোর দারুণ আক্রমণ থেকে কর্নার আদায় হয়। দাইচি কামাদার নেয়া কর্নার শট থেকে ভেসে আসা বল ভুল করে নিজেদের ছয় গজ বক্সে ফিরিয়ে দেন রায়ান গ্রাভেনবার্খ। সেখানে বল পেয়েই সেটা লিভারপুলের জালে পাঠান ইসমাইলা সার (১-০)।
প্রথমার্ধ জুড়েই লিভারপুলকে চাপে রাখে প্যালেস। অ্যালিসন বেকার কয়েকটি দারুণ সেভ করে দলকে রক্ষা করেন। অন্যদিকে ইব্রাহিমা কোনাতে বারবার চাপে পড়ে ভুল করতে থাকেন।
দ্বিতীয়ার্ধেও একই চিত্র দেখা যায়। ক্রিস্টালের ইয়ান ফিলিপ ম্যাতেতা ও ড্যানিয়েল মুনোজ একাধিক সুযোগ নষ্ট করেন। ৮৭ মিনিটে অবশেষে সমতা ফেরায় লিভারপুল। সালাহর হ্যান্ডবলের সম্ভাব্য অভিযোগ সত্ত্বেও ভিএআর চেক পেরিয়ে ফেডেরিকো চিয়েসার ভলিতে গোল পায় অলরেডরা (১-১)।
কিন্তু নাটকের শেষ দৃশ্যটা লিখলেন বদলি খেলোয়াড় এডি এনকেতিয়া। যোগ করা সময়ের একেবারে শেষ মুহূর্তে বল পেয়ে গোল করে প্যালেসকে এনে দিল ঐতিহাসিক জয় (২-১)।
এই হারেও লিগ টেবিলের শীর্ষেই থাকলো লিভারপুল। ৬ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১৫। ১২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ক্রিস্টাল প্যালেস। আর সব ম্যাচ মিলিয়ে টানা ৭ ম্যাচ অপরাজিত থাকার পর হার মানতে হলো লিভারপুলকে।
আইএইচএস/