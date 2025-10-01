এমবাপের হ্যাটট্রিক, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রিয়ালের বিশাল জয়

এমবাপের হ্যাটট্রিক, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রিয়ালের বিশাল জয়
কিলিয়ান এমবাপে করলেন দুর্দান্ত এক হ্যাটট্রিক। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে কাজাখস্তানের ক্লাব কাইরাত আলমাতির মাঠে দাপট দেখালো রিয়াল মাদ্রিদ। মঙ্গলবার রাতে স্প্যানিশ জায়ান্টরা জিতেছে ৫-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে।
লস ব্লাঙ্কোসদের হয়ে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা এমবাপে হ্যাটট্রিক উপহার দেন। ২৫ মিনিটে পেনাল্টি এবং ৫৪ ও ৭৪ মিনিটে আরও দুটি গোল করেন ফরাসি তারকা। এর মধ্যে একটি গোলের অ্যাসিস্ট ছিল গোলরক্ষক কোর্তোয়ার।
ম্যাচের শেষ দিকে আরও দুটি গোল আসে। কামাভিঙ্গা ৮৩ মিনিটে এবং দিয়াজ যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে (৯০+৩) স্কোরশিটে নাম তোলেন।
এই জয়ে রিয়াল মাদ্রিদ দ্রুতই ঘুরে দাঁড়ালো গত শনিবারের মাদ্রিদ ডার্বিতে আতলেতিকোর কাছে ৫-২ গোলের হতাশাজনক হারের পর।
এমএমআর/জেআইএম