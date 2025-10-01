চ্যাম্পিয়ন্স লিগ
লিভারপুলের দুঃস্বপ্নের রাত, হারলো তুরস্কের ক্লাবের কাছে
টানা দ্বিতীয় ম্যাচে হার দেখলো প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল। শনিবার তারা প্রিমিয়ার লিগে ২-১ গোলো হেরেছে ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে। এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ইস্তানবুলের র্যামস পার্কে লিভারপুলকে ১-০ গোলে হারালো গালাতাসারায়।
ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে হারের পর এদিন মূল একাদশে মোহাম্মদ সালাহকে না রেখে বেঞ্চে বসান লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট। তবে তার সিদ্ধান্ত ফলপ্রসূ হয়নি। ম্যাচে একের পর এক আক্রমণে ব্যস্ত রাখে তুর্কি জায়ান্টরা।
১৬ মিনিটে এগিয়ে যায় গালাতাসারায়। ডোমিনিক সোবোস্লাইয়ের ফাউলে বারিশ আলপার ইয়িলমাজকে থামানোয় ফরাসি রেফারি ক্লেমোঁ তুরপিন পেনাল্টির নির্দেশ দেন। সেখান থেকে গোল করেন ভিক্টর ওসিমেন। এর ঠিক ১৭ সেকেন্ড আগেই দাভিনসন সানচেজ গোললাইন থেকে ক্লিয়ার করেছিলেন কডি গাকপোর শট।
দ্বিতীয়ার্ধে দুর্দান্ত এক সেভের পর ইনজুরিতে পড়ে মাঠ ছাড়তে হয় লিভারপুল গোলরক্ষক আলিসনকে। গোল শোধ করতে ৬০ মিনিটের পর সালাহ ও আলেকজান্ডার ইসাককে নামালেও ব্যর্থ হয় ইংলিশ জায়ান্টরা।
শেষ মুহূর্তে সমতার সুযোগ ভেবেছিল লিভারপুল। ইব্রাহিমা কোনাতে ফাউল হয়েছে মনে করে প্রথমে পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন রেফারি। তবে ভিএআরের পর্যালোচনায় সেই সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে যায়। ফলে হারের হতাশা নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় লিভারপুলকে।
