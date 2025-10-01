  2. খেলাধুলা

চেলসির কষ্টার্জিত জয়, অ্যাতলেতিকোর গোল উৎসব

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৩০ পিএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫
চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ঘরের মাঠ স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে জয় পেতে ঘাম ঝরলো চেলসির। বেনফিকার আত্মঘাতী গোলে কোনোমতে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়লো তারা।

ম্যাচের ১৮ মিনিটে নিজেদের জালে বল জড়িয়েছেন বেনফিকার রিচার্দ রিওস। ইনজুরি টাইমে (৯৬ মিনিটে) এসে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন চেলসির হোয়াও পেদ্রো।

এদিকে নিজেদের মাঠ মেট্রোপলিটানোয় জার্মান ক্লাব আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টকে ৫-১ গোলে হারিয়েছে অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদ।

ম্যাচে অ্যাতলেতিকোর পাঁচজন করেছেন ৫ গোল। তৃতীয় গোলটি করেন আঁতোয়া গ্রিজম্যান। এই গোলের মাধ্যমে অ্যাতলেতিকোর প্রথম ফুটবলার হিসেবে তিনি ছুঁয়েছেন ২০০ গোলের মাইলফলক।

এছাড়া বায়ার্ন মিউনিখ ৫-১ গোলে পাফোসকে, ইন্টার মিলান ৩-০ গোলে স্লাভিয়া প্রাগকে এবং মার্শেই ৪-০ গোলে আয়াক্সকে হারিয়েছে। বোডো/গ্লিমটের সঙ্গে ২-২ ড্র করেছে টটেনহ্যাম হটস্পার।

এমএমআর/এএসএম

