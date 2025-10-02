চ্যাম্পিয়ন্স লিগ
হালান্ডের জোড়া গোলেও জিতলো না ম্যানসিটি
চ্যাম্পিয়নস লিগে দুর্দান্ত শুরুর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলো না ম্যানচেস্টার সিটি। আরলিং হালান্ডের প্রথমার্ধের জোড়া গোল সত্ত্বেও শেষ মুহূর্তে এরিক ডায়ারের পেনাল্টিতে এএস মোনাকোর সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করতে হয়েছে পেপ গার্দিওলার দলকে।
মোনাকোর মাঠে শুরুটা ধীরগতির ছিল ম্যানসিটির। তবে ১৫ মিনিটে প্রথম বল ছুঁয়েই গোল করে বসেন হালান্ড। জশকো জিভারডিওলের উঁচু পাসে নরওয়েজিয়ান এই ফরোয়ার্ড দারুণ টাচে বল তুলে দেন গোলরক্ষক ফিলিপ কনের মাথার ওপর দিয়ে মোনাকোর জালে (১-০)।
তবে এর তিন মিনিট পরই সমতা ফেরায় স্বাগতিকরা। ডাচ ডিফেন্ডার জর্ডান টিজে বক্সের বাইরে থেকে এক টাচ নিয়েই বাঁ-পায়ের দারুণ শটে বল জড়িয়ে দেন ম্যানসিটির জালে (১-১)।
গোল হজম করলেও আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে সিটি। ফিল ফোডেনের একটি জোরালো শট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। এরপর ৪৪ মিনিটে নিকো ও’রেইলির উঁচুতে ভেসে আসা ক্রস থেকে অবিশ্বাস্য এক হেডে দ্বিতীয় গোলটি করেন হালান্ড (২-১)। এটি ছিল তার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ক্যারিয়ারের ৫০তম ম্যাচে ৫২তম গোল।
বিরতির পর মোনাকো কিছুটা চাপ সৃষ্টি করে। আক্রিউশের শট রুখে দেন সিটির গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি দোনারুম্মা। তবে সিটি একের পর এক সুযোগ নষ্ট করে। ৭২ মিনিটে রেইন্ডার্সের শট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। এরপর হালান্ডও বক্সের বাইরে থেকে শট নেন কিন্তু তা কর্নারে পাঠিয়ে দেন গোলরক্ষক ফিলিপ কন।
খেলার ৮৫তম মিনিটে আসে বিতর্কিত মুহূর্ত। ফ্রি-কিক থেকে বল পেতে ডায়ার ও নিকো গনজালেজ একসঙ্গে ঝাঁপান। রিপ্লেতে দেখা যায় গনজালেজ আগে বল স্পর্শ করলেও তার পা ডায়ারের মুখে লাগে। ভিএআর রিভিউ শেষে রেফারি পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন। ৯০তম মিনিটে স্পট-কিক থেকে ডায়ার বল পাঠান দোনারুম্মার বিপরীত দিকে (২-২)। এ গোলেই সিটি হাতছাড়া করে জয়ের সুযোগ।
