চোটে পড়লেন এমবাপে, দুশ্চিন্তা রিয়াল শিবিরে

চোটে পড়লেন এমবাপে, দুশ্চিন্তা রিয়াল শিবিরে
রিয়াল মাদ্রিদের ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে শনিবার ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে ৩-১ গোলের জয়ে দলকে এগিয়ে দিলেও ম্যাচের শেষদিকে গোড়ালিতে মচকানো চোটে পড়েছেন। কোচ জাবি আলোনসো জানিয়েছেন, এমবাপের চোটটি আপাতত হালকা হলেও বিষয়টি আরও বিস্তারিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে।
সান্তিয়াগো বার্নাব্যুয়ে ম্যাচের ৮৩তম মিনিটে তাকে বদলি করে মাঠ ছাড়তে হয়— মাত্র দুই মিনিট আগে তিনি রিয়ালের হয়ে দলের তৃতীয় গোলটি করেন, যা তার ক্যারিয়ারের টানা নবম ম্যাচে গোল করার রেকর্ড।
আন্তর্জাতিক বিরতির আগে রিয়ালের এটি ছিল শেষ ম্যাচ। লা লিগায় মাদ্রিদের পরবর্তী ম্যাচ ১৯ অক্টোবর, তাই জাতীয় দলের চিকিৎসকেরাও ফরাসি ফরোয়ার্ডের অবস্থা মূল্যায়ন করবেন।
আলোনসো সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘আমি বলতে পারছি না যে এমবাপে ফ্রান্স দলে যোগ দেবেন না। আপাতত তার কিছু অস্বস্তি রয়েছে। জাতীয় দল ওরা পরীক্ষা করে দেখবে। আমরা আশা করছি এটা গুরুতর নয়, তবে এখনই নিশ্চিত কিছু বলা যাচ্ছে না।’
ফ্রান্স আগামী শুক্রবার আজারবাইজানের বিপক্ষে এবং এর তিনদিন পর আইসল্যান্ডের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে খেলবে।
ম্যাচ চলাকালীন একটি পেনাল্টির সুযোগে এমবাপ্পে নিজে না নিয়ে তা ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে নিতে দেন, যিনি সফলভাবে গোল করেন এবং ম্যাচে নিজের দ্বিতীয় গোল পূর্ণ করেন। এ বিষয়ে আলোনসো জানান — ‘পেনাল্টি নেওয়ার দায়িত্ব কিলিয়ানেরই। ওরা নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে; কিন্তু আমাদের প্রথম পছন্দ এমবাপে।’
এদিকে মিডফিল্ডার থেকে ডানপাশের ডিফেন্ডার হিসেবে খেলতে নামা ফেদেরিকো ভালভার্দের পারফরম্যান্সেও সন্তুষ্ট আলোনসো। তিনি বলেন, ‘ভিনি অসাধারণ খেলেছে। ওর মুখে হাসি দেখাটা ভালো লাগে। সে চাইলেই হ্যাটট্রিক করতে পারত — তার খেলা আজ সত্যিই ডিসাইসিভ ছিল।’
সব মিলিয়ে এমবাপ্পের গোলের ধারাবাহিকতা যেমন অব্যাহত, তেমনি তাঁর চোট এখন রিয়াল মাদ্রিদ ও ফ্রান্স— দুই শিবিরেরই বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
আইএইচএস/