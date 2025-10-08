ফিফার কমিটিতে তাবিথ-কিরণ
বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফার দুটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সভাপতি তাবিথ আউয়াল এবং নারী উইংয়ের প্রধান মাহফুজা আক্তার কিরণ।
তাবিথ আউয়ালকে ‘ফুটবল টেকনোলজি, ইনোভেশন অ্যান্ড ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন’ কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। অন্যদিকে, মাহফুজা আক্তার কিরণ ‘ইয়ুথ গার্লস কম্পিটিশন’ কমিটিতে জায়গা পেয়েছেন। উভয় কমিটির মেয়াদ ২০২৯ সাল পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।
বাফুফে সভাপতি হিসেবে তাবিথের জন্য এটি নতুন হলেও, মাহফুজা আক্তার কিরণ এর আগেও ফিফার নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে বিভিন্ন স্ট্যান্ডিং কমিটিতে কাজ করেছেন। বাফুফে জানিয়েছে, এবারের মনোনয়ন দুটি সরাসরি ফিফা থেকে করা হয়েছে।
