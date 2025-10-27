থাইল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশ একাদশে এক পরিবর্তন
থাইল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় ও শেষ ফিফা প্রীতি ম্যাচে একটি পরিবর্তন নিয়ে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। ব্যাংককে বাংলাদেশ সময় বিকেল ৫টায় শুরু হয়েছে ম্যাচটি।
এর আগে ২৪ অক্টোবর প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশকে ৩-০ গোলে হারিয়েছিল থাই মেয়েরা। ঘুরে দাঁড়ানোর ম্যাচে অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার মুনকি আক্তারের পরিবর্তে একাদশে নেওয়া হয়েছে নবিরন খাতুনকে।
প্রথম ম্যাচে হারার পর একাদশের কয়েকজন সিনিয়র খেলোয়াড়কে নিয়ে ক্ষোভ ঝেড়েছিলেন পিটার বাটলার। তবে দ্বিতীয় ম্যাচে সিনিয়র সবাইকেই একাদশে রেখেছেন। এএফসি এশিয়ান কাপ ও এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে দুই ম্যাচের প্রীতি সিরিজ খেলতে থাইল্যান্ড গেছেন আফঈদা খন্দকাররা।
- বাংলাদেশ একাদশ
রূপনা চাকমা, শিউলি আজিম, শামসুন্নাহার, আফঈদা খন্দকার, কোহাতি কিসকু, মনিকা চাকমা, মারিয়া মান্দা, তহুরা খাতুন, ঋতুপর্ণা চাকমা, শামসুন্নাহার জুনিয়র ও নবিরুন খাতুন।
