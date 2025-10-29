  2. খেলাধুলা

৩৫০ মিটার উপরে স্টেডিয়াম, ২০৩৪ বিশ্বকাপে সৌদি চমক

প্রকাশিত: ০১:০৩ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবলের প্রস্তুতি যখন তুঙ্গে, তখনই ২০৩৪ সালের আয়োজক দেশ সৌদি আরব তাদের নিজেদের ইতিহাসে প্রথমবার বিশ্বকাপ আয়োজনকে অবিস্মরণীয় করে তোলার জন্য এক বিশাল পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। দেশটির উচ্চাকাঙ্ক্ষা এতটাই বেশি যে তারা পৃথিবীর উচ্চতম স্টেডিয়াম নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে, যা একটি সুউচ্চ স্কাইস্ক্র্যাপারের চূড়ায় (আকাশচুম্বী আকাশছাদযুক্ত ভবনের ওপর) মাটি থেকে ৩৫০ মিটার (১১৫০ ফুটেরও বেশি) উপরে অবস্থিত হবে।

নিওম স্কাই স্টেডিয়াম: আকাশছোঁয়া স্বপ্ন

সৌদি আরবকে ২০৩৪ বিশ্বকাপের একক আয়োজক ঘোষণার পরপরই দেশটি দ্রুত বিশ্বকাপ আয়োজনের প্রস্তুতির কাজ শুরু করে দেয়। প্রস্তিাবিত এই অনন্য স্টেডিয়ামটির নাম হবে ‘নিওম স্কাই স্টেডিয়াম’ (NEOM Sky Stadium)। এটি শুধু স্থাপত্যের এক বিস্ময় হবে না, বরং দর্শকদের জন্য এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য এবং এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করবে।

  • ধারণক্ষমতা: এই স্টেডিয়ামটিতে একবারে ৪৬,০০০ দর্শকাসন থাকবে।
  • পরিবেশবান্ধব: স্টেডিয়ামটি সম্পূর্ণরূপে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করে পরিচালিত হবে, যা পরিবেশগত বিষয়গুলির প্রতি সৌদি আরবের গুরুত্ব তুলে ধরে।
  • নির্মাণ সময়সূচী: এই বিলাসবহুল স্টেডিয়ামটির নির্মাণ কাজ ২০২৬ সালে শুরু হবে এবং সবকিছু ঠিক থাকলে বিশ্বকাপ শুরুর দুই বছর আগে, ২০৩২ সালের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে

ফুটবলের মানচিত্রে সৌদি আরব

ক্রীড়া জগতে সৌদি আরবের অর্থনৈতিক শক্তি এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা এখন আন্তর্জাতিক মহলের নজর কেড়েছে। ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো, করিম বেনজেমার মতো বিশ্বমানের তারকাদের আগমনের ফলে সৌদির স্থানীয় ফুটবল লিগটি (সৌদি প্রো লিগ) দারুণভাবে চাঙা হয়েছে এবং দেশটির ফুটবল বিশ্বজুড়ে আলোচনায় এসেছে।

২০৩৪ বিশ্বকাপ আয়োজন সৌদি আরবের জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত হবে। এই আকাশ-ছোঁয়া স্টেডিয়াম নির্মাণসহ আরও বহু চমকপ্রদ পরিকল্পনা নিয়ে দেশটি ইতিহাস গড়তে প্রস্তুত, যা ২০৩৪ সালের ফুটবল বিশ্বকাপকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সৌদি আরবের এই উদ্যোগ শুধু খেলার মান বৃদ্ধি করবে না, বরং দেশটিকে বিশ্ব ফুটবলের মানচিত্রে আরও উজ্জ্বলভাবে স্থাপন করবে।

