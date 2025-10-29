ক্যাবরেরা-হামজাকে ছাড়াই শুরু হচ্ছে ভারত ম্যাচের প্রস্তুতি

ক্যাবরেরা-হামজাকে ছাড়াই শুরু হচ্ছে ভারত ম্যাচের প্রস্তুতি
ভারতের বিপক্ষে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাই ম্যাচের বাদ্য বাজতে শুরু করছে। আর মাত্র ১৯ দিন পর হাইভোল্টেজ এই ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে। তার পাঁচ দিন আগে একই ভেন্যুতে বাংলাদেশ একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে। সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ নেপাল।
ভারত ও নেপালের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য বৃহস্পতিবার থেকেই প্রস্তুতিতে নেমে পড়ছে বাংলাদেশ। তবে প্রথম দিন থেকে পাওয়া যাবে না দলের সবচেয়ে বড় তারকা হামজা দেওয়ান চৌধুরীকে। পাওয়া যাবে না কানাডা প্রবাসী শামিত সোমকেও। হামজা চৌধুরীর ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার কথা ৯ নভেম্বর। তবে শামিত সোম কবে যোগ দেবেন, তা নিশ্চিত হতে পারেনি বাফুফে।
জাতীয় দলের প্রধান কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা প্রথম দিন থেকে অনুশীলন করাতে পারছেন না। কারণ হংকং ম্যাচের পরই তিনি ছুটিতে স্পেন গেছেন। ৩ অথবা ৪ নভেম্বর তার ঢাকায় আসার কথা রয়েছে।
ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটি হবে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের পঞ্চম ম্যাচ। আগের চারটির মধ্যে দুটি ড্র করেছে, দুটি হেরেছে। চার ম্যাচে ২ পয়েন্ট নিয়ে এরই মধ্যে বাছাই থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়েছে। বিদায় নিশ্চিত হয়েছে ভারতেরও। তারপরও বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ বলেই রয়ে গেছে অন্য রকম আবেদন।
আরআই/এমএমআর/এএসএম