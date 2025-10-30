কারাবাও কাপ
ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে হেরে বিদায় লিভারপুলের
দলে ব্যাপক পরিবর্তন এনে বড় বিপদে পড়লেন কোচ আর্নে স্লট। তার তরুণ দল লিভারপুল আরও একবার মুখ থুবড়ে পড়লো। ইসমায়িলা সারের জোড়া গোলে লিভারপুলকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়ে কারাবাও কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে ক্রিস্টাল প্যালেস।
অলিভার গ্লাসনারের অধীনে প্যালেস এবার তৃতীয়বারের মতো লিভারপুলকে হারালো-কমিউনিটি শিল্ড, প্রিমিয়ার লিগের সেলহার্স্ট পার্ক জয়ের পর এবার অ্যানফিল্ডে বড় জয় পেলো তারা।
প্রথমার্ধে সারের দুই গোল এবং শেষ মুহূর্তে ইয়েরেমি পিনোর দারুণ শটে নিশ্চিত হলো প্যালেসের জয়। বিপরীতে, টানা ছয় ম্যাচে ষষ্ঠ পরাজয়ে ডুবে গেল স্লটের লিভারপুল।
ম্যাচের শুরুতে তরুণ রিও এনগুমোহা ও কিয়ারান মরিসনের প্রচেষ্টায় আশাবাদী সূচনা করেছিল লিভারপুল। কিন্তু বিরতির আগেই ধাক্কা খায় তারা। ৪১ মিনিটে জো গোমেজের ভুলে পাওয়া সুযোগ কাজে লাগিয়ে সার প্রথম গোল করেন। এরপর ৪৫ মিনিটে পিনোর সাথে দারুণ সমন্বয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন সেনেগাল তারকা।
দ্বিতীয়ার্ধে লিভারপুল ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেও গোলের দেখা পায়নি। ৭৯ মিনিটে তরুণ ডিফেন্ডার আমারা নালো লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে লিভারপুল আরও বিপদে পড়ে। ৮৮ মিনিটে পিনোর দুর্দান্ত শটে ব্যবধান বেড়ে যায় ৩-০ তে।
ফলে, স্লটের তরুণ ও অভিজ্ঞতার মিশ্রণে গড়া দল আবারও ব্যর্থতার মুখ দেখলো। অন্যদিকে, গ্লাসনারের প্যালেস এখন আত্মবিশ্বাসে উজ্জীবিত, সামনে আরও এক ট্রফির স্বপ্ন দেখছে তারা।
