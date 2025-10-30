  2. খেলাধুলা

ইউরোপের ফুটবলে নতুন ইতিহাস গড়লো বায়ার্ন মিউনিখ

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৩৪ এএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
হ্যারি কেইনের দুর্দান্ত জোড়া গোলে বায়ার্ন মিউনিখ ৪-১ ব্যবধানে কোলনকে হারিয়ে জার্মান কাপের পরবর্তী পর্বে উঠেছে। এই জয়ের মাধ্যমে ভিনসেন্ট কোম্পানির দল গড়েছে এক ঐতিহাসিক রেকর্ডও। মৌসুমের শুরুতে টানা ১৪ ম্যাচ জয়ের কীর্তি গড়েছে তারা, যা ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগে আগে কোনো দলই করতে পারেনি।

বায়ার্ন এবার পর্যন্ত বুন্দেসলিগা, জার্মান কাপ ও চ্যাম্পিয়নস লিগ মিলিয়ে সব ম্যাচেই জয় পেয়েছে। কোলনের বিপক্ষে জয়ে ১৯৯২-৯৩ মৌসুমে এসি মিলানের টানা ১৩ ম্যাচ জয়ের রেকর্ডকেও ছাড়িয়ে গেছে বায়ার্ন।

কোলনের মাঠে ম্যাচের শুরুটা বায়ার্নের জন্য সহজ ছিল না। জুলাইয়ের পর প্রথমবার পিছিয়ে পড়ে তারা, যখন ৩১ মিনিটে রাগনার আচের হেডে কোলন এগিয়ে যায়।

তবে মাত্র দুই মিনিটের ব্যবধানে ম্যাচ ঘুরিয়ে দেয় বায়ার্ন। ৩৬ মিনিটে লুইস দিয়াজের গোল এবং ৩৮ মিনিটে হ্যারি কেইনের অ্যাক্রোব্যাটিক টার্ন ও শটে বায়ার্ন এগিয়ে যায় ২-১ এ। দিয়াজের গোলটি নিয়ে অবশ্য অফসাইডের সন্দেহ ছিল। তবে এই রাউন্ডে ভিডিও রিভিউ না থাকায় সিদ্ধান্ত বদলানোর সুযোগ ছিল না।

দ্বিতীয়ার্ধে কর্নার থেকে হেডে নিজের দ্বিতীয় ও মৌসুমের ২২তম গোলটি করেন কেইন, মাত্র ১৪ ম্যাচে। এরপর দিয়াজের পাস থেকে মাইকেল ওলিসে চতুর্থ গোলটি করে বায়ার্নের বড় জয় নিশ্চিত করেন।

