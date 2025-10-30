  2. খেলাধুলা

আর্সেনালের জয়ের রাতে ১৫ বছরের ডোম্যানের রেকর্ড

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:০১ এএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
আর্সেনালের জয়ের রাতে ১৫ বছরের ডোম্যানের রেকর্ড

বয়স মাত্র ১৫। এই বয়সে তো স্কুলে থাকার কথা ম্যাক্স ডোম্যানের। কিশোর এই ফুটবলারের এবার হয়ে গেলো আর্সেনাল অভিষেক। ক্লাবের ইতিহাসে সবচেয়ে কনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে শুরুর একাদশে খেলার নতুন রেকর্ড গড়লেন তিনি।

বুধবার কিশোর প্রতিভা ম্যাক্স ডোম্যানের অভিষেকের রাতে কারাবাও কাপের চতুর্থ রাউন্ডে ব্রাইটনের বিপক্ষে ২-০ গোলের জয় পেয়েছে আর্সেনাল। এতে টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালও নিশ্চিত হয়েছে তাদের।

মাত্র ১৫ বছর ৩০২ দিন বয়সে ডোম্যান ভেঙেছেন গত মৌসুমে জ্যাক পোর্টারের গড়া রেকর্ড, যিনি ১৬ বছর ৭২ দিনে একই প্রতিযোগিতায় ব্রাইটনের বিপক্ষে গোলপোস্টে দাঁড়িয়েছিলেন।

এই মৌসুমের শুরুতেই ডোম্যান আর্সেনাল ও প্রিমিয়ার লিগ ইতিহাসের দ্বিতীয় কনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে সিনিয়র অভিষেক করেছিলেন লিডস ইউনাইটেডের বিপক্ষে বদলি হিসেবে নেমে। ক্লাব ও লিগ উভয় ক্ষেত্রেই সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়ের রেকর্ডটি এখনও ইথান নওনেরির দখলে, যিনি ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে ১৫ বছর ১৮১ দিনে ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে মাঠে নেমেছিলেন।

এমিরেটস স্টেডিয়ামে বুধবার ব্রাইটনের বিপক্ষে ম্যাচে ডোম্যান ৭১ মিনিট খেলেন, এরপর তার জায়গায় নামেন বুকায়ো সাকা, যিনি আর্সেনালের দ্বিতীয় গোলটি করে দলকে ২-০ ব্যবধানে জয় এনে দেন।

ম্যাচ শেষে আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতা তরুণ প্রতিভা ডোম্যানকে নিয়ে বলেন, ‘ওকে যখন বলেছিলাম যে সে খেলবে, মুখে ছোট্ট একটা হাসি এসেছিল। ওর মধ্যে সবকিছুই স্বাভাবিক। কোনো বাড়াবাড়ি নেই, কোনো ভয় নেই। এটাই ওর শক্তি। ১৫ বছর বয়সে প্রিমিয়ার লিগের খেলোয়াড়দের পাশ কাটিয়ে যাওয়া, এটা সত্যিই বিশেষ কিছু।’

আর্তেতা আরও বলেন, ‘ও এখনো অনেক ছোট। জীবনের নতুন অনেক কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে হচ্ছে। আমরা নিশ্চিত করতে চাই, সে যেন সঠিক পথে এগোয়, ধৈর্য ধরে শেখে এবং সঠিকভাবে বেড়ে ওঠে।’

এমএমআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।