কারাবাও কাপ

শেষ আটে ম্যানসিটি, টটেনহ্যামের বিদায়

প্রকাশিত: ১০:১৫ এএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
কারাবাও কাপের চতুর্থ রাউন্ডে ম্যানচেস্টার সিটি পিছিয়ে পড়ে জিতলেও হেরে গেছে প্রিমিয়ার লিগের আরেক দল টটেনহ্যাম হটস্পার। সোয়ানসিকে ৩-১ ব্যবধানে হারিয়েছে সিটি, অন্যদিকে নিউক্যাসলের কাছে ২-০ গোলে হেরেছে টটেনহ্যাম।

ঘরের মাঠে ১২ মিনিটের মাথায় গনসালো ফ্রাঙ্কোর গোলে এগিয়ে যায় সোয়ানসি। প্রথমার্ধেই (৩৯ মিনিটে) জেরেমি ডোকোর গোলে সমতায় ফেরে ম্যানসিটি।

দ্বিতীয়ার্ধে ৭৭ মিনিটে ২-১ করেন ওমর মারমুশ। আর যোগ করা সময়ে গোল করে বড় জয় নিশ্চিত করেন রায়ান সেরকি।

অন্যদিকে নিউক্যাসলের মাঠে লড়াই হয়েছে হাড্ডাহাড্ডি। তবে অনেক ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকলেও জিততে পারেনি টটেনহ্যাম। ২৪ মিনিটে ফ্যাবিয়ান সার এবং ৫০ মিনিটে নিক ওলটেমেডের গোলে সহজ জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে নিউক্যাসল।

