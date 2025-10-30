ক্লাসিকোয় আচরণের জন্য ক্ষমা চাইলেন ভিনিসিয়ুস

ক্লাসিকোয় আচরণের জন্য ক্ষমা চাইলেন ভিনিসিয়ুস
ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের রিয়াল মাদ্রিদ অধ্যায় কী তবে শেষ হয়ে গেলো? এমন গুঞ্জনই চলছিল বেশ কিছুদিন ধরে। বিশেষ করে এল ক্ল্যাসিকোয় বার্সেলোনার বিপক্ষে ২-১ গোলে জয়ী ম্যাচের পর থেকে এই গুঞ্জন সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছিল। কোচ জাবি আলোনসোর সঙ্গে কোনোভাবেই বনিবনা হচ্ছিল না ভিনির।
এল ক্ল্যাসিকোয় ম্যাচের ২০ মিনিট বাকি থাকতেই ভিনিসিয়ুসকে তুলে নেন জাবি আলোনসো। কোচের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি তিনি। মাঠ ছাড়ার আগেই নিজের বিস্ময় প্রকাশ করেন। মাঠ থেকে বের হয়ে ডাগআউটে না বসে সোজা টানেলে প্রবেশ করেন তিনি। যদিও শেষ মুহূর্তে আবার ডাগআউটে ফিরে আসেন এবং খেলা শেষে একসঙ্গে সবাই বের হন।
কিন্তু ভিনিসিয়ুস ওই সময় যে আচরণ প্রদর্শন করেছিলেন, তা ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দেয়। সে সঙ্গে মনে হচ্ছিল- এবার বুঝি রিয়াল মাদ্রিদকেই গুডবাই জানিয়ে দেবেন তিনি। তবে, ঘটনার তিনদিন পর এসে ক্লাবের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি। তবে যার সঙ্গে তার ঝামেলা, সেই কোচ জাবি আলোনসোর নামও মুখে আনেননি ভিনি।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি বার্তায় ভিনিসিয়ুস নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি লিখেছেন, ‘আজ আমি ক্ল্যাসিকোতে বদলি নেওয়ার সময় আমার প্রতিক্রিয়ার জন্য সব মাদ্রিদ সমর্থকের কাছে ক্ষমা চাইছি। ভ্যালদেবেবাসে অনুশীলনের সময় আমি আমার সতীর্থ, ক্লাব এবং সভাপতি মহোদয়ের কাছেও সরাসরি ক্ষমা চেয়েছি। কখনও কখনও আবেগ আমাকে ছাড়িয়ে যায়, কারণ আমি সবসময় জিততে চাই এবং আমার দলকে সাহায্য করতে চাই। আমার প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা এই ক্লাবের প্রতি আমার ভালোবাসা থেকেই আসে। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, রিয়াল মাদ্রিদের কল্যাণে প্রতিটি মুহূর্তে লড়াই চালিয়ে যাব, যেমনটা প্রথম দিন থেকেই করে আসছি।’
এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ভিনিসিয়ুস কেবল ভক্তদের নয়, পুরো ক্লাব পরিবারের প্রতিও নিজের অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন।
রিয়াল মাদ্রিদের কোচ জাবি আলোনসো ক্লাসিকোর পরের সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে সরাসরি কিছু না বললেও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, বিষয়টি পরে আলোচনা করা হবে। তিনি বলেন, ‘ভিনির মধ্যে আমি অনেক ইতিবাচক দিক দেখি। আমি এখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগ হারাতে চাই না, তবে এই বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করব। দলে বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব থাকে, তাই তাদের বুঝতে হয়। এখন আমরা জয় উপভোগ করব, পরে অবশ্যই তার সঙ্গে কথা বলব।’
জাবির এই বক্তব্যে বোঝা যায়, কোচ বিষয়টি নিয়ে কঠোর অবস্থান না নিলেও ভিনিসিয়ুসের আচরণ নিয়ে অভ্যন্তরীণ আলোচনা হয়েছে।
এখন দেখার বিষয়, ভিনিসিয়ুসের এই ব্যক্তিগত ও প্রকাশ্য ক্ষমা প্রার্থনা কি আলোনসোর কাছে যথেষ্ট হবে, নাকি এর প্রভাব পড়বে আসন্ন ম্যাচগুলোতে তার অবস্থানের ওপর।
তবে ভক্তরা ইতিমধ্যেই তার এই মনোভাবকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছেন এবং আশা করছেন, ক্লাবের অন্যতম প্রাণভোমরা এই তরুণ তারকা মাঠে তার লড়াকু মনোভাব বজায় রাখবেন, তবে তা যেন সবসময় আবেগ নয়, প্রজ্ঞা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকে।
