ভারত ম্যাচের ক্যাম্প শুরু, যোগ দিয়েছেন জামাল-জায়ানসহ ১৪ জন

ভারত ম্যাচের ক্যাম্প শুরু, যোগ দিয়েছেন জামাল-জায়ানসহ ১৪ জন
ভারতের বিপক্ষে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাই ও নেপালের বিপক্ষে ফিফা প্রীতি ম্যাচ সামনে রেখে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের প্রস্তুতি ক্যাম্প শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ডাক পাওয়া ফুটবলারদের ১৪ জন হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে ম্যানেজার আমের খানের কাছে রিপোর্ট করেছেন।
অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া, যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী জায়ান আহমেদ এবং বসুন্ধরা কিংসের সাথে সম্পর্কচ্ছিন্ন করা তারিক কাজী প্রথম দিনই ক্যাম্পে যোগ দিয়েছেন। তবে আর কারা যোগ দেবেন তা বিশাল এক রহস্য। কারণ, এই প্রথম জাতীয় ফুটবল দলের ক্যাম্প শুরু হয়ে গেলেও জানা যায়নি কারা ডাক পেয়েছেন এবং কতজন নিয়ে শুরু হবে ভারত ম্যাচের প্রস্তুতি।
তবে হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য যাদের ক্যাম্পে ডাকা হয়েছিল সেখানে ১১ জন ছিলেন বসুন্ধরা কিংসের। তাদের মধ্যে ১০ জন আছেন কুয়েতে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের গ্রুপ পর্বের ম্যাচ খেলার জন্য। প্রথম দিন যারা যোগ দিয়েছেন সেখানে আবাহনীর ৬ জন, মোহামেডানের ৩ জন, ব্রাদার্স, ফর্টিস ও পিডব্লিউডির একজন করে ফুটবলার আছেন। বাকি দুইজন তারিক কাজী ও জায়ান আহমেদ।
হামজা চৌধুরী আসবেন ৯ নভেম্বর। পরের দিন আসরা কথা শামিত সোমের। তবে ইতালি প্রবাসী ফাহামিদুল ইসলামকে হয়তো ক্যাম্পে ডাকা হয়নি। হলুদ কার্ডের কারণে এক ম্যাচ সাসপেন্ড আছেন ফাহামিদুল। তাই শুধু নেপাল ম্যাচের জন্য তাকে ডাকা হয়েছে কিনা তাও প্রকাশ করেনি বাফুফে।
কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরাকে প্রথম দিন থেকে পাচ্ছেন না ফুটবলাররা। ৩ বা ৪ নভেম্বর ফিরতে পারেন।
