বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১২:৫৪ এএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
কিংসের বাস দুর্ঘটনা জিকোর ফেরা ও হারের হ্যাটট্রিক

ওমান আর লেবাননের ক্লাবের বিপক্ষে হারের পরই এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়েছিল বাংলাদেশের ক্লাব বসুন্ধরা কিংসের। কুয়েতের ক্লাব আল-কুয়েতের বিপক্ষে ম্যাচটি ছিল শুধুই আনুষ্ঠানিকতার এবং অন্তত একটি পয়েন্ট নিয়ে ফেরার শেষ সুযোগ। তবে সেটা পারেনি বাংলাদেশ ফুটবল লিগের পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন দলটি। শেষ ম্যাচটি হেরেছে ২-০ গোলে। হারের হ্যাটট্রিক নিয়ে ফিরছে ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়নরা।

কুয়েত সিটির আল-কুয়েতের মাঠে বসুন্ধরা কিংস দুটি গোলই খেয়েছে প্রথমার্ধে। প্রথম মিনিটে ইউসেফ নাসের ও বিরতির বাঁশির ঠিক আগে তাহা খেনেসি গোল করলে স্বাগতিক ক্লাব আল-কুয়েত এগিয়ে যায় ২-০ ব্যবধানে। দ্বিতীয়ার্ধে গোল ধরে রেখে মাঠ ছাড়ে স্বাগতিক ক্লাবটি এবং গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে নিশ্চিত করে নকআউট পর্বের টিকিট।

বসুন্ধরা কিংসের ফুটবল দল স্টেডিয়ামে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল। ক্লাবটির খেলোয়াড়, কোচ ও কর্মকর্তাদের বহনকারী বাসটির চাকা ফেটে যায় স্টেডিয়ামে যাওয়ার পথে। তবে কারো কোনো ক্ষতি হয়নি।

এ ম্যাচের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো গোলরক্ষক আনিসুর রহমান জিকোর ফেরা। সর্বশেষ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার পাওয়া জিকোর সময়টা ভালো যাচ্ছিল না। তরুণ গোলরক্ষক মেহেদী হাসান শ্রাবণকে পেছনে ফেলে তার একাদশে সুযোগ পাওয়াই কঠিন হয়ে উঠছিল। এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের প্রথম দুই ম্যাচে খেলার সুযোগ না পেলেও এ ম্যাচে জিকো ফিরেছেন এবং পালন করেছেন অধিনায়কের দায়িত্ব। তবে জিকোর ফেরাটা সুখকর হয়নি। টানা তিন ম্যাচ হারে বৈশ্বিক আসরে আরেকটি ব্যর্থ মিশন শেষ হলো বসুন্ধরা কিংসের।

