মেসির নেতৃত্বেই খেলবে আর্জেন্টিনা, দলে তিন নতুন মুখ
ওই সময়টায় ইন্টার মিয়ামির প্লে অফ ম্যাচ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তারপরও লিওনেল মেসির নেতৃত্বেই আগামী ১৪ নভেম্বর অ্যাঙ্গোলার বিপক্ষে লুয়ান্ডায় প্রীতি ম্যাচের আর্জেন্টিনা দল ঘোষণা করেছেন কোচ লিওনেল স্কালোনি। বৃহস্পতিবার ঘোষিত ২৪ সদস্যের দলে জায়গা পেয়েছেন তিন অনভিষিক্ত খেলোয়াড়-জিয়ানলুকা প্রেস্তিয়ানি, হোয়াকিন পানিচেলি ও ম্যাক্সিমো পেরোনে।
দক্ষিণ আমেরিকার চ্যাম্পিয়নদের জন্য এটি হবে আসন্ন ফিফা আন্তর্জাতিক উইন্ডোতে একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচ। এই ম্যাচের মধ্য দিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপের আগে লিওনেল স্কালোনির হাতে নতুন কিছু খেলোয়াড়কে যাচাই করার সুযোগ আসবে।
গোলরক্ষকদের মধ্যে আছেন জেরোনিমো রুলি ও ওয়াল্টার বেনিতেজ। নিয়মিত গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ পেশির চোটের কারণে দলে নেই।
রক্ষণভাগে থাকছেন নাহুয়েল মোলিনা, হুয়ান ফয়থ, ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো, নিকোলাস ওতামেন্দি, মার্কোস সেনেসি, নিকোলাস তাগলিয়াফিকো ও ভ্যালেন্তিন বারকো।
মধ্যমাঠে আছেন আলেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, ম্যাক্সিমো পেরোনে, রদ্রিগো দি পল, এনজো ফের্নান্দেজ, থিয়াগো আলমাদা, জিওভান্নি লো সেলসো ও নিকোলাস পাজ।
আক্রমণভাগে স্বভাবতই নেতৃত্ব দেবেন লিওনেল মেসি। তার সঙ্গে থাকছেন লাউতারো মার্টিনেজ, হুলিয়ান আলভারেজ, নিকোলাস গঞ্জালেস, হোসে মানুয়েল লোপেজ, জিয়ানলুকা প্রেস্তিয়ানি, জুলিয়ানো সিমিওনে ও হোয়াকিন পানিচেলি।
বর্তমান বিশ্বকাপ ও কোপা আমেরিকা জয়ী দলটি এই প্রীতি ম্যাচের মধ্য দিয়ে আগামী বছরের ব্যস্ত সূচির প্রস্তুতি শুরু করবে।
২৪ সদস্যের আর্জেন্টিনা দল
গোলরক্ষক: জেরোনিমো রুলি, ওয়াল্টার বেনিতেজ।
রক্ষণভাগ: নাহুয়েল মোলিনা, হুয়ান ফয়থ, ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো, নিকোলাস ওতামেন্দি, মার্কোস সেনেসি, নিকোলাস তালিয়াফিকো, ভ্যালেন্তিন বারকো।
মাঝমাঠ: অ্যালেক্সিস ম্যাক আলিস্টার, এনজো ফার্নান্দেস, রদ্রিগো দি পল, জিওভানি লো সেলসো, থিয়াগো আলমাদা, ম্যাক্সিমো পেরোনে, নিকো পাজ।
আক্রমণভাগ: লিওনেল মেসি, লাউতারো মার্টিনেজ, হুলিয়ান আলভারেজ, নিকোলাস গঞ্জালেস, জুলিয়ানো সিমেওনে, হোসে ম্যানুয়েল লোপেস, জিয়ানলুকা প্রেস্তিয়ানি, হোয়াকিন পানিচেলি।
এমএমআর/জিকেএস