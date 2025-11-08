৮৯৫ দিন পর ক্যাম্প ন্যুতে ফিরলো বার্সেলোনা
অবশেষে ক্যাম্প ন্যুতে ফিরলো বার্সেলোনা। শুক্রবার রাতে ঐতিহাসিক এ স্টেডিয়ামে দর্শকদের সামনে অনুশীলন করেন লামিনে ইয়ামাল-রবার্ট লেওয়ানডস্কিরা। উপস্থিত ছিলেন ২১,৭৯৫ সমর্থক। এটি ক্লাবটির ঐতিহাসিক ঘরে ফেরার যাত্রায় এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে।
২০২৩ সাল থেকে ক্যাম্প ন্যুতে কোনো ম্যাচ খেলেনি কাতালান জায়ান্টরা। স্টেডিয়ামটির ব্যাপক সংস্কার কাজের কারণে দীর্ঘ ৮৯৫ দিন তারা নিজেদের ঘরে খেলতে পারেনি। প্রায় ১.৪২ বিলিয়ন ইউরো ব্যয়ে এই পুনর্নির্মাণ প্রকল্প চলছে। এ সময়ে বার্সেলোনা তাদের হোম ম্যাচগুলো খেলেছে শহরের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে।
রোববার সেল্টা ভিগোর বিপক্ষে লা লিগা ম্যাচের আগে অনুষ্ঠিত এই অনুশীলন সেশনটি ছিল এক ধরনের পরীক্ষামূলক ইভেন্ট, যাতে ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ আয়োজনে প্রস্তুতি যাচাই করা যায়।
বার্সেলোনার নতুন কোচ হান্সি ফ্লিক এবং ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে ধারে আসা মার্কাস র্যাশফোর্ড; দুজনেরই এটি ছিল ক্যাম্প ন্যুতে প্রথম অভিজ্ঞতা।
The first rondo at Spotify Camp Nou pic.twitter.com/Dn7z9PQ4Ib— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 7, 2025
ক্লাব সভাপতি জোয়ান লাপোর্তা জানিয়েছেন, বার্সেলোনা ২২ নভেম্বর লা লিগায় অ্যাথলেটিক বিলবাওর বিপক্ষে অথবা এক সপ্তাহ পরে আলাভেসের বিপক্ষে ম্যাচের মাধ্যমে ক্যাম্প ন্যুতে ফিরতে পারে। উল্লেখযোগ্যভাবে, পরের তারিখটি ক্লাবটির ১২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সঙ্গে মিলে যাবে। এরপর ২ ডিসেম্বর আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে ম্যাচে পূর্ণ উদ্দীপনা নিয়ে মাঠে নামবে তারা।
বর্তমানে ক্লাবটির জন্য অনুমোদিত দর্শক ধারণক্ষমতা ২৫,৯৯১ জন। তবে আরও দুটি লাইসেন্সের অপেক্ষায় আছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ, যার একটি স্টেডিয়ামে ৪৫,০০০ দর্শক ঢোকার অনুমতি দেবে এবং পরেরটি হবে পুরোপুরি উদ্বোধনের জন্য।
সংস্কার কাজ এখনো চলমান। স্টেডিয়ামের তৃতীয় তলা ও ছাদ নির্মাণ এখনো শেষ হয়নি, তবে প্রথম দুটি স্তর প্রায় সম্পন্ন। পুরো প্রকল্পটি ২০২৭ সালে শেষ হওয়ার কথা, তখন ক্যাম্প ন্যুর আসনসংখ্যা হবে ১,০৫,০০০।
প্রথমে ২০২৪ সালের শেষে ফেরার পরিকল্পনা থাকলেও, পরে তা ২০২৫ সালের শুরুতে পেছানো হয়। অবশেষে, এ মৌসুমেই ঘরে ফেরার পথে বার্সেলোনা।
এমএমআর/জিকেএস