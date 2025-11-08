‘জীবনে আর কখনো এত ভালো লাগেনি’

  2. খেলাধুলা

গত মৌসুমের মাঝপথ থেকে ফর্ম হারিয়েছিলেন আরলিং হালান্ড। যার কারণে তার দলকেও ভুগতে হয়েছে। এবারের মৌসুমের শুরু থেকেই রয়েছেন দুর্দান্ত ফর্মে। করছেন একের পর এক গোল। এতটা দুর্দান্ত সময় সম্ভবত জীবনে তিনি পাননি। ম্যানসিটির এই নরওয়েজিয়ান স্ট্রাইকার স্বীকারও করলেন সেটা। জানালেন, তিনি বর্তমানে জীবনের সেরা ফর্মে আছেন। মৌসুমের শুরু থেকেই দাপুটে পারফরম্যান্সে সবাইকে মুগ্ধ করছে সিটিজেনদের এই গোলমেশিন।

২৫ বছর বয়সী হালান্ড এই মৌসুমে ক্লাব ও দেশের হয়ে মাত্র ১৭ ম্যাচে ২৭ গোল করেন, যা তার নিজের উঁচু মানকেও ছাড়িয়ে গেছে। ২০২২ সালে ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত তিনি ১৬০ ম্যাচে করেছেন ১৪২টি গোল।

রোববার লিভারপুলের বিপক্ষে হাইভোল্টেজ ম্যাচের আগে হালান্ড বলেন, ‘মৌসুমের শুরুটা দারুণ হয়েছে এবং আমি সত্যিই ভালো বোধ করছি। এটা আমার জীবনের সেরা ফর্ম। আগে কখনো এত ভালো লাগেনি।’

তিনি আরও যোগ করেন, ‘নিজেকে ধারালো রাখতে হলে মনোযোগ ঠিক রাখতে হয়, বিশ্রাম ও রিকভারি ঠিকভাবে নিতে হয়, সঠিক খাবার খেতে হয়। শরীর ও মস্তিষ্ক দুটোকেই সঠিকভাবে যত্নে রাখতে হয়।’

এতটা পরিবর্তন এবং এমন অসাধারণ ফর্মের কারণ কী? এ নিয়ে হালান্ড জানান, পেপ গার্দিওলা তার খেলায় বিশাল পরিবর্তন এনেছেন। ‘সিটিতে আসার পর থেকেই তিনি আমাকে সাহায্য করছেন— কীভাবে নড়াচড়া করব, কোথায় পজিশন নেব, কীভাবে গোল করার সুযোগ তৈরি করব। পেপ একজন জিনিয়াস। তার অধীনে খেলা একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা।’

রোবারের লিভারপুলের বিপক্ষে ম্যাচটি হবে গার্দিওলার কোচিং ক্যারিয়ারের ১,০০০তম ম্যাচ এবং হালান্ড সেই ম্যাচে গোল করে এই বিশেষ দিনটিকে স্মরণীয় করতে চান।

হালান্ড বলেন, ‘আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে, কারণ এটি সহজ ম্যাচ হবে না। সিটি ও লিভারপুলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সবসময়ই তীব্র ও মানসম্মত। আমরা একে অপরকে ভালো করতে উৎসাহ দিই। এবারও কঠিন লড়াই হবে, তাই আমাদের সেরাটা দিতে হবে।’

প্রিমিয়ার লিগে এখন পর্যন্ত ৯৮ গোল করা হালান্ডের সামনে সুযোগ আছে এই ম্যাচে শততম গোলের মাইলফলক স্পর্শ করার। হালান্ড যেমন বলেছেন, ‘আমি এখন জীবনের সেরা অবস্থায় আছি, আর এটাই আমার সময়।’

