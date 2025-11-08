  2. খেলাধুলা

হাজারতম ম্যাচে গার্দিওলা, পেলেন কিংবদন্তির অভিনন্দন

প্রকাশিত: ০৮:৫১ পিএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
ম্যানচেস্টার সিটির কিংবদন্তি কোচ পেপ গার্দিওলা কোচ হিসেবে ক্যারিয়ারের এক হাজারতম ম্যাচে পা রাখতে যাচ্ছেন আজ লিভারপুলের বিপক্ষে ম্যাচে। আর এই ঐতিহাসিক মাইলফলকে পৌঁছানোর আগেই স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসন জানিয়েছেন তার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

রোববার রাতেই (১০.৩০টা) প্রিমিয়ার লিগে ম্যানচেস্টার সিটি যখন লিভারপুলের মুখোমুখি হবে, সেটিই হবে গার্দিওলার ১,০০০তম ম্যাচ। এমন এক স্মরণীয় মুহূর্ত এক কিংবদন্তি কোচের জন্য, যিনি ইতোমধ্যে সিটিকে ছয়টি প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা ও একটি চ্যাম্পিয়নস লিগ ট্রফি এনে দিয়েছেন।

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাবেক কিংবদন্তি কোচ এবং ২,০০০টিরও বেশি ম্যাচে ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করা স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসন লিগ ম্যানেজার্স অ্যাসোসিয়েশনের (এলএমএ) পক্ষ থেকে গার্দিওলাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ‘পেপ! তোমাকে এলএমএ-এর মর্যাদাপূর্ণ ‘হল অব ফেম ১,০০০ ক্লাব’-এ স্বাগত জানাতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তোমার ফুটবলের প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং আবেগ সবসময়ই স্পষ্ট। তুমি যে প্রভাব রেখে চলেছো বিশ্ব ফুটবলে, সেটি গর্বের বিষয়।’

তিনি আরও যোগ করেন, ‘১,০০০ ম্যাচের মাইলফলক অতিক্রম করা এবং এত দীর্ঘ সময় ধরে সফলতা ধরে রাখা ফুটবলের ইতিহাসে এক অসাধারণ অর্জন। ইউরোপের তিনটি সবচেয়ে প্রতিযোগিতাপূর্ণ লিগে (স্পেন, জার্মানি, ইংল্যান্ড) লিগ, কাপ ও চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা জেতা সত্যিই অবিশ্বাস্য।’

চার বছর বার্সেলোনা বি, এরপর মূল বার্সেলোনা দল, বায়ার্ন মিউনিখ এবং অবশেষে ২০১৬ সালে ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দিয়ে আজ পর্যন্ত গার্দিওলা ম্যানেজার হিসেবে ৯৯৯ ম্যাচের মধ্যে ৭১৫টি জয় পেয়েছেন।

এই বিশেষ উপলক্ষে গার্দিওলা বলেন, ‘ম্যানেজার হিসেবে ১,০০০তম ম্যাচে পৌঁছানো আমার জীবনের এক বড় স্বপ্ন ছিল। এই মুহূর্তটা আমার জন্য অত্যন্ত গর্বের।’

লিগ ম্যানেজার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাহী রিচার্ড বেভান বলেন, ‘পেপ তার পুরো ক্যারিয়ার উৎসর্গ করেছেন নিখুঁত ফুটবলের সন্ধানে। জয়ের অনন্য মানসিকতা এবং বিশ্বজোড়া ফুটবল দর্শনই তাকে আলাদা করেছে। স্পেন, জার্মানি ও ইংল্যান্ডে তার সাফল্য নজিরবিহীন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তার প্রভাব অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।’

প্রসঙ্গতঃ কোচ হিসেবে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ পরিচালনার তালিকায় সবার ওপরের নামটি হচ্ছে স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের। প্রায় ৩৯ বছরের কোচিং ক্যারিয়ারে তিনি ২১৫৫বার ডাগআউটে দাঁড়ানোর সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। আর পেপ গার্দিওলা খুব সম্ভবত ১১৯তম কোচ হিসেবে ১০০০তম ম্যাচে ডাগআউটে দাঁড়ানোর গৌরব অর্জন করবেন।

গার্দিওলা রোববার লিভারপুলের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু করবেন তার দ্বিতীয় হাজারের যাত্রা— ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সফল কোচ হিসেবে আরেকটি নতুন অধ্যায়।

