বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচের টিকিটের সর্বনিম্ন মূল্য ৫০০ টাকা
আগামী ১৮ নভেম্বর ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিতব্য ভারতের বিপক্ষে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাই ম্যাচের টিকিট কিনতে বেশি টাকা গুনতে হবে দর্শকদের। এর আগে সিঙ্গাপুর ও হংকং ম্যাচে গ্যালারির টিকিটের মূল্য ৪০০ টাকা হলেও ভারত ম্যাচের টিকিটের সর্বনিম্ন মূল্য ৫০০ টাকা।
বাফুফে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে টিকিটের দাম প্রকাশ করেনি। বাফুফের টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান গোলাম গাউস বলেছেন, ‘সোমবার দুপুর ১২টা থেকে অনলাইনে টিকিট বিক্রি শুরু হবে। এবার গ্যালারির টিকিটের মূল্য ৫০০ টাকা করে।’
৯টি ক্যাটাগরিতে টিকিটের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। গ্যালারি ৫০০ টাকা, ক্লাব হাউজ ৫০০০ ও ৩০০০ টাকা, ভিআইপি ৪০০০ ও ৩০০০ টাকা, রেড বক্স ৬০০০ টাকা, কর্পোরেট বক্স ৮০০০ টাকা, স্কাই বক্স ৮০০০ ও স্কাই ভিউ ৭০০০ টাকা।
১৮ নভেম্বর রাত ৮ টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ভারতের মর্যাদার লড়াই। দুই দেশই বিদায় নিয়েছে এশিয়ান কাপের বাছাই থেকে। দুই দলেরই ম্যাচ বাকি দুটি করে। এই দুই ম্যাচের ফল নির্ধারণ করবে গ্রুপে কারা কোনো অবস্থানে থেকে বাছাই মিশন শেষ করবে।
আরআই/আইএইচএস