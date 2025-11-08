রোনালদোর প্রশ্ন, বিশ্বকাপ জিতে কী হয়? যে জবাব দিলেন মেসি!

রোনালদোর প্রশ্ন, বিশ্বকাপ জিতে কী হয়? যে জবাব দিলেন মেসি!
বিশ্বকাপ জয়কে সাধারণ ব্যাপার বলে মন্তব্য করেছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। পর্তুগিজ অধিনায়কের মতে, বিশ্বকাপ জয় দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয় না। পাল্টা জবাবে লিওনেল মেসির জবাব, বিশ্বকাপের চেয়ে বড় অর্জন কিছু হয় না।
বিশ্বকাপ নিয়ে বাগ্যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো এবং লিওনেল মেসি। বিশ্বকাপ জয় নিয়ে মেসিকে কটাক্ষ করেছিলেন সিআর সেভেন। তার জবাব দিলেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক।
ইংল্যান্ডের সাংবাদিক পিয়ার্স মরগ্যানকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে মেসির বিশ্বজয়কে কটাক্ষ করেছিলেন রোনালদো। পর্তুগালের অধিনায়কের কাছে মরগ্যান জানতে চেয়েছিলেন তার বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন নিয়ে। উত্তরে রোনালদো বলেন, ‘না, এটা কোনও স্বপ্ন নয়। বিশ্বকাপ জয় দিয়ে কী নির্ধারণ হয়? আমি ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড় কি না? একটা প্রতিযোগিতা জিতলেই হওয়া যায়? ছয়-সাতটা ম্যাচ খেলেই সেরা হওয়া যায়? এটা কি ঠিক?’
তার এ মন্তব্য ঘিরে তৈরি হয় বিতর্ক। ফুটবলপ্রেমীদের একাংশে মতে, রোনালদো আসলে মেসির শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন এভাবে। বিশ্বকাপ জয়কে সাধারণ বিষয় বলে অভিহিত করেছিলেন সে জন্য। মেসিও চুপ থাকেননি। পাল্টা জবাব দিয়েছেন তিনিও।
কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এক সাক্ষাৎকারে মেসি রোনালদোর কথার জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘সত্যি বলতে বিশ্বকাপ জয়ের মুহূর্তের অনুভূতির কথা বলে বোঝানো যায় না। বিশ্বকাপ জয়ের গুরুত্ব অবশ্যই আমার কাছে আলাদা। একজন খেলোয়াড় হিসাবে বিশ্বকাপ জয়ই সর্বোচ্চ প্রাপ্তি। এটা যে কোনও ব্যক্তির কাছে তার পেশায় শীর্ষে পৌঁছোনোর মতো। বিশ্বকাপের পর আর কী থাকতে পারে? আপনার আর কিছু চাওয়ার থাকে না। আমি খুবই ভাগ্যবান। কারণ সব কিছু অর্জন করেছি। ক্লাব পর্যায়ে অর্জন করেছি। ব্যক্তিগত পর্যায়ে করেছি। বিশ্বকাপ তো বটেই, আমরা কোপা আমেরিকাও জিতেছি। ফুটবলজীবন শেষ করার জন্য সেই সময়টাই বোধহয় উপযুক্ত ছিল।’
মেসি জানিয়েছেন, ফিটনেস ধরে রাখতে পারলে ২০২৬ সালের বিশ্বকাপও খেলবেন। তবে এখনই সিদ্ধান্ত নিতে চান না। আরও একটা বিশ্বকাপ খেলে ফুটবলকে বিদায় জানাতে পারেন তিনি।
